PRISA SE HACE AHORA ECO DE UNA NOTICIA QUE SALTÓ EL 3 DE OCTUBRE DE 2025

¡Alucinante! La Cadena SER se marca un última hora con las «chistorras» de Koldo… ¡seis días después!

Cachondeo en las redes sociales: "Tras consultar a diferentes carnicerías han llegado a la conclusión de que de 2000 chistorras no salen 1M de raciones, son muy de verificar antes de publicar nada"

Solo faltó el famoso meme de Antonio García Ferreras con su clásico «¡última hora!» para rematar el esperpento.

Y, por qué no, el ridículo que ha perpetrado la Cadena SER.

La emisora del Grupo PRISA se lanzó en la tarde noche del 9 de octubre de 2025 como un toro recién sacado de los toriles a anunciar urbi et orbi que las famosas «chistorras» de Koldo García hacían referencia a los billetes de 500 euros.

El cachondeo en redes resultó imparable puesto que la noticia como tal se produjo hace prácticamente una semana, en el mediodía del 3 de octubre de 2025.

Así que el troleo que se llevaron los ‘lumbreras’ de la Cadena SER fue de órdago a la grande:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

