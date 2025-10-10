¡Alucinante! La Cadena SER se marca un última hora con las «chistorras» de Koldo… ¡seis días después!

La Cadena SER se 'entera' ahora de las 'chistorras' de Koldo García.

Solo faltó el famoso meme de Antonio García Ferreras con su clásico «¡última hora!» para rematar el esperpento.

Y, por qué no, el ridículo que ha perpetrado la Cadena SER.

La emisora del Grupo PRISA se lanzó en la tarde noche del 9 de octubre de 2025 como un toro recién sacado de los toriles a anunciar urbi et orbi que las famosas «chistorras» de Koldo García hacían referencia a los billetes de 500 euros.

🔴 ÚLTIMA HORA | Las «chistorras» eran billetes de 500 euros y los «folios» son dinero, según las conversaciones entre Koldo García y su exmujer Informa @MACamposP https://t.co/MZS3mXJpIp pic.twitter.com/IFNwIrwZJN — Cadena SER (@La_SER) October 9, 2025

El cachondeo en redes resultó imparable puesto que la noticia como tal se produjo hace prácticamente una semana, en el mediodía del 3 de octubre de 2025.

Así que el troleo que se llevaron los ‘lumbreras’ de la Cadena SER fue de órdago a la grande:

— LA SER (hace 2 horas):

«🔴 ÚLTIMA HORA: Las «chistorras» eran billetes de 500 euros» — El Español (hace 6 DÍAS): pic.twitter.com/4fD6uAjJM8 — Chino de China (@unchinodechina) October 9, 2025

Tras consultar a diferentes carnicerías han llegado a la conclusión de que de 2000 chistorras no salen 1M de raciones… Son muy de verificar antes de publicar nada… — Lotario2 🇪🇦 (@HAYPATODOS2) October 9, 2025

En TelePedro deben recibir las noticias por telegrama en morse.

Tienen más retraso que los trenes del mandril. — Uomo Vitruviano (@Uomo_Vitruvio) October 9, 2025

Estaban muy liados con la flotilla y eso. No les ha dado tiempo… — Lola Martínez (@lolilme) October 9, 2025

¡Pero si llevamos descojonaos de risa con las chistorras una semana, campeones! De hecho, el domingo fue el concurso Navarro de Chistorra y ganó Carnicerías Iriguibel. Estáis buenos vosotros…Tomad, anda.😂😂😂😂 pic.twitter.com/DuXVgVdigd — Juan O. 💚🧡 (@urederriano) October 9, 2025

Anda, si el que cuenta esta noticia seis días después que los medios de ultraderecha es el mismo periodista que nos leyó en superprimicia el famoso correo del novio de Ayuso, sí, el que llamó al FGE la noche en que lo filtró. Con lo rápido que fue aquel día… — ⚫ Pensadora al ataque ن 🇪🇦 (@catolica_a) October 9, 2025

Lo SER, Al filo de la noticia pic.twitter.com/NFhmlTQphn — Alfred Holanda (@holanda_alfred) October 9, 2025

Cuando yo digo que estáis acarajotaos… ¿Ahora os enteráis o ahora es cuando os ha interesado daros por enterados?🤬 pic.twitter.com/JCpq7hDiY3 — Rafael (@queasquito) October 9, 2025

¿Cómo puede ser, si hasta ayer lo negaban todos los voceros del clan sanchismo? Y hasta en la SER… 🤔

O nos mentían, o desconocían todas las tropelías y jergas… o quizá recibían las chistorras, lechugas y folios con Alegría, en Puentes y Torres y sin disimulo alguno. 🥬📄🌭 — Manel Parra (@ManelPP23) October 10, 2025

prrrrrrrpiiiii prprprprprrrrrriiiiiiii pic.twitter.com/y2TP1FQaVg — 🇪🇺🇪🇸🇺🇦Marv in the way 🚬🦩🚀 (@Animaldaigua) October 10, 2025

LO SER

Primicia,sólo una semana después que el resto de los medios pic.twitter.com/RiqnoItpSX — Bender (@igm44) October 9, 2025