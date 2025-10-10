¡Alucinante! La Cadena SER se marca un última hora con las «chistorras» de Koldo… ¡seis días después!

Solo faltó el famoso meme de Antonio García Ferreras con su clásico «¡última hora!» para rematar el esperpento.
Y, por qué no, el ridículo que ha perpetrado la Cadena SER.
La emisora del Grupo PRISA se lanzó en la tarde noche del 9 de octubre de 2025 como un toro recién sacado de los toriles a anunciar urbi et orbi que las famosas «chistorras» de Koldo García hacían referencia a los billetes de 500 euros.
🔴 ÚLTIMA HORA | Las «chistorras» eran billetes de 500 euros y los «folios» son dinero, según las conversaciones entre Koldo García y su exmujer
Informa @MACamposP https://t.co/MZS3mXJpIp pic.twitter.com/IFNwIrwZJN
— Cadena SER (@La_SER) October 9, 2025
El cachondeo en redes resultó imparable puesto que la noticia como tal se produjo hace prácticamente una semana, en el mediodía del 3 de octubre de 2025.
Así que el troleo que se llevaron los ‘lumbreras’ de la Cadena SER fue de órdago a la grande:
— LA SER (hace 2 horas):
«🔴 ÚLTIMA HORA: Las «chistorras» eran billetes de 500 euros»
— El Español (hace 6 DÍAS): pic.twitter.com/4fD6uAjJM8
— Chino de China (@unchinodechina) October 9, 2025
Tras consultar a diferentes carnicerías han llegado a la conclusión de que de 2000 chistorras no salen 1M de raciones…
Son muy de verificar antes de publicar nada…
— Lotario2 🇪🇦 (@HAYPATODOS2) October 9, 2025
En TelePedro deben recibir las noticias por telegrama en morse.
Tienen más retraso que los trenes del mandril.
— Uomo Vitruviano (@Uomo_Vitruvio) October 9, 2025
Estaban muy liados con la flotilla y eso. No les ha dado tiempo…
— Lola Martínez (@lolilme) October 9, 2025
¡Pero si llevamos descojonaos de risa con las chistorras una semana, campeones! De hecho, el domingo fue el concurso Navarro de Chistorra y ganó Carnicerías Iriguibel. Estáis buenos vosotros…Tomad, anda.😂😂😂😂 pic.twitter.com/DuXVgVdigd
— Juan O. 💚🧡 (@urederriano) October 9, 2025
Anda, si el que cuenta esta noticia seis días después que los medios de ultraderecha es el mismo periodista que nos leyó en superprimicia el famoso correo del novio de Ayuso, sí, el que llamó al FGE la noche en que lo filtró. Con lo rápido que fue aquel día…
— ⚫ Pensadora al ataque ن 🇪🇦 (@catolica_a) October 9, 2025
Lo SER, Al filo de la noticia pic.twitter.com/NFhmlTQphn
— Alfred Holanda (@holanda_alfred) October 9, 2025
Cuando yo digo que estáis acarajotaos… ¿Ahora os enteráis o ahora es cuando os ha interesado daros por enterados?🤬 pic.twitter.com/JCpq7hDiY3
— Rafael (@queasquito) October 9, 2025
¿Cómo puede ser, si hasta ayer lo negaban todos los voceros del clan sanchismo? Y hasta en la SER… 🤔
O nos mentían, o desconocían todas las tropelías y jergas… o quizá recibían las chistorras, lechugas y folios con Alegría, en Puentes y Torres y sin disimulo alguno. 🥬📄🌭
— Manel Parra (@ManelPP23) October 10, 2025
prrrrrrrpiiiii prprprprprrrrrriiiiiiii pic.twitter.com/y2TP1FQaVg
— 🇪🇺🇪🇸🇺🇦Marv in the way 🚬🦩🚀 (@Animaldaigua) October 10, 2025
LO SER
Primicia,sólo una semana después que el resto de los medios pic.twitter.com/RiqnoItpSX
— Bender (@igm44) October 9, 2025
Gol de Señor!
— Lechero Fett (@LecheroFett) October 10, 2025