Telecinco apabulla a sus espectadores con dos cambios radicales

El pasado miércoles 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba el coronavirus pandemia global y, de entre los incalculables efectos y consecuencias que todos los ámbitos han sobrellevado, en televisión también se han hecho excepciones. En particular, la programación habitual de Telecinco se ha visto alterada sin previo aviso, lo cual ha descolocado a una de las audiencias más fieles de la pequeña pantalla de nuestro país.

La cadena que acaudilla Paolo Vasile ha prescindido de emitir la entrega de ‘El Tirón’ para dar paso directamente a los Informativos; todo ello, con el fin de hacer un especial de la alerta sanitaria COVID-19. De este modo, una vez ‘Sálvame’ llegó a su fin, Carlota Corredera conectaba con Isabel Jiménez, quien avanzó que «empezamos hoy antes de lo habitual para hablar del coronavirus».

Telecinco no emitió ‘El Tirón’ este miércoles y adelantó su informativo nocturno por el coronavirus. https://t.co/zAJkR71QB6 pic.twitter.com/iiwDH5tdD3

Pese a que la supresión del formato que conduce Christian Gálvez apabulló en buena medida a unos espectadores que habían sido notificados (el día anterior) de que este miércoles sí habría programa, tampoco quedaron inmovilizados ante la ausencia de Pedro Piqueras en su espacio usual.

Si bien en los Informativos de mediodía David Cantero comunicaba la resolución del canal de poner a un solo informador al frente de las noticias del canal de Mediaset como medida preventiva, los excesivos cambios en la parrilla han desilusionado a muchos que han echado mano de Twitter para manifestar su insatisfacción y lanzar la petición de que «mañana dure el doble».

No hay #ElTiron hoy. Otro efecto del Coronavirus. T5 con un especial del tema.

Llaman última hora a algo que llevan contando todo el día. Y para un ratito que uno puede desconectar con #ElTirón , se lo cargan. No estoy en contra de los informativos, sí de los Desinformativos..

Lo que están diciendo en las noticias no es nada que no sepamos ya. En #eltirón si aprendemos cosas nuevas. Si hoy no hay, que mañana dure el doble! 😂

