Coronavirus: la pandemia se hace sentir en 15 países de Latinoamérica con 152 casos y dos muertos

América Latina ya está sufriendo el avance del coronavirus, lo gobiernos de 15 países están ya afrontando el hecho de tener casos reportados en sus territorios, Brasil (34 casos) y Argentina (21 casos y un muerto) son los que se encuentran en la cabeza, sin embargo toda la región ya registra 152 personas que padecen el Covid-19.

El gigante sudamericano ya ha certificado 34 casos de personas contagiadas con el coronavirus. El presidente, Jair Bolsonaro, intentó restar importancia a la enfermedad, y señaló que hay un elemento de «ficción o fantasía» sobre el brote.

«Creo que hay un elemento de fantasía o ficción a su alrededor. No está tan mal», dijo Bolsonaro, quien responsabilizó a los medios de por hacer que lo que ahora es una pandemia parezca grave de lo que es en realidad.

«Algunos de la prensa lograron convertir una caída en el precio del petróleo en crisis. Entiendo que… es mejor (los titulares) caer un 30 % que subir un 30 %. Pero esto no es una crisis», afirmó el mandatario.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández ya dejó conocer que va a decretar la obligatoriedad de la cuarentena, así lo tendrán que hacer quienes hayan viajado a los países más afectados por el avance del coronavirus.

Aunque no dio detalles muy exhaustivos, Fernández adelantó que las personas que incumplan «estarán incurriendo en un delito«. Para ello, afirmó, se trabaja en una norma que se conocería durante este miércoles.

“Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, afirmó Fernández en diálogo con el periodista Mauro Federico en FM Delta.