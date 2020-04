Pablo Motos despieza a Pedro Sánchez, harto de sus errores y un ego fuera de lugar

Las introspecciones en formato monólogo de Pablo Motos al inicio de ‘El Hormiguero’ ya son rutinarias. Una rutina a la que nos hemos habituado desde que se decretara en España el estado de alarma y todos los sectores, incluida la comunicación, se vieran en la necesidad de reinventarse. Si bien hacía tiempo que en dicho programa de Atresmedia no se hablaba en términos políticos (exceptuando el glorioso zasca a Pablo Iglesias que ha precipitó la ira de los podemitas), el martes 14 de abril de 2020, tras más de un mes de confinamiento, ocurrió. Y a lo grande.

El presentador comenzaba la segunda emisión de la semana lanzando un mensaje de ánimo y criticando la labor de Pedro Sánchez a lo largo de la crisis sanitaria. Para hacerlo, estableció una relación con los peces blancos que, según señaló, «son muy chiquititos y cuando son atacados, forman una silueta de un escualo que está en posición de contraataque. Si lo miras con detenimiento, no hay tiempo para que los peces se comuniquen, pero te das cuenta de que todos actúan de forma mecánica. No hay egoístas, no hay ningún pez que se queje por si está en la cola o en la boca, por el sitio que ocupa”.

En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Necesitamos políticos que trabajen en equipo #QuédateEnCasaEH14 pic.twitter.com/re5FHC8gYY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2020

«Este misterio de la naturaleza demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande. ¿Sabéis por qué? Porque no hay egoísmo. Me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces (…) ¿De verdad los políticos no vais a trabajar en equipo para mejorar la vida a la gente?», denunció Motos.

Tras recalcar la trascendencia del respeto colectivo y la honestidad en una alusión evidente al presidente del Gobierno, añadía que «tiene que existir la voluntad de que en un equipo de verdad gana la mejor idea, no la que dice el que manda, y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos. Quizá ha llegado el momento de afrontar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez blanco». Un diáfano mensaje que ha calado hondo en una audiencia que no ha dudado en echar mano de Internet para difundir y viralizar.

Se la tenía jurada

«Todos, menos Pedro Sánchez», señaló Pablo Motos; «han venido Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal», continuaba. Y desde entonces el presentador de Antena3 no le baila el agua para nada al Presidente.

El secretario general del Partido Socialista fue el único candidato a la presidencia del Gobierno en la campaña electoral del 10 de noviembre de 2019 que no acudió a la llamada de las hormigas más famosas de la pequeña pantalla. Según apuntó el conductor en una entrevista a Jordi Évole, el motivo residiría en que «la última vez que vino, cuando no era presidente, le apreté preguntando si iba a pactar con Podemos. Fíjate si ha cambiado el cuento…».