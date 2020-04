Alfonso Merlos se disculpa con Marta López en TV: «Yo no quería hacerle daño»

Es el tema del momento en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo. El lío a tres entre el periodista Alfonso Merlos, la tertuliana del corazón Marta López y la reportera Alexia Rivas, cuya identidad fue revelada de forma exclusiva por Periodista Digital.

El conocido como ‘Merlos Place’ ha causado un gran revuelo en Telecinco. No se ha hablado este fin de semana de otra cosa en los programas de ‘Sálvame Deluxe’, ‘Socialité’ y ‘Viva la vida’.

Tuvieron que pasar más de esas 48 horas para que el periodista haya querido volver a Telecinco, y lo hizo para sorpresa de todos bien temprano en este lunes 27 de abril de 2020 en ‘El Programa de Ana Rosa’. Allí, el periodista ha revelado cómo se siente, sincerándose con Ana Rosa Quintana, presentadora del espacio.

«Estoy tranquilo, sereno y fuerte, pero disgustado. En un país con más de 20.000 muertos, que el centro de atención sea tu vida privada me parece algo incómodo. Estoy preocupado por mi familia y como te podrás imaginar no voy a hablar de mi vida privada ni a dar detalles o desmentidos«, ha confesado.

En cuanto a su relación con Marta López ha reconocido que «durante algún tiempo» ha mantenido una relación «muy bonita» con Marta, a la que ha tratado de «proteger, cuidar y ayudar». Merlos asegura que «luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera«.

Sobre su relación, el periodista no ha entrado en detalles: «No voy a desvelar si hemos roto o no, pero se han dicho tantas falsedades y mentiras que no podría ni desmentirlas». ″¿Eres soltero?”, ha querido saber la presentadora. “Por supuesto”, ha respondido de forma tajante el periodista.

Antes de finalizar, Merlos ha tenido un pequeño rifirrafe, cómo no, con su compañera de mesa, Esther Palomera: