‘El Sevilla’ (Mojinos Escozíos) le propina un soberano zasca a Pablo Iglesias por los ceses y dimisiones en la Guardia Civil

El zasca se ha tenido que escuchar en Galapagar y retumbar hasta El Escorial y el Valle de los Caídos.

Miguel Ángel Rodríguez, ‘El Sevilla’, vocalista del grupo Mojinos Escozíos, le ha pegado el palo con gracia más soberano de los que hasta la fecha le han podido propinar a Pablo Iglesias a cuenta de la seguridad que, pagada con talonario público, disfrutar en su coqueta y monumental mansión de la sierra de Madrid.

El cantante, que es colaborador habitual del programa ‘Aruseros’, en laSexta, hablaba este 29 de mayo de 2020 sobre las dimisiones en cadena dentro de la Benemérita y de paso opinaba con cierta gracia sobre lo que esta decisión podría afectar al chalet del líder de Unidas Podemos, a la sazón vicepresidente segundo del Gobierno, y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, una vivienda fuertemente escoltada por este Cuerpo.

De hecho, el dispositivo de seguridad aprobado por Fernando Grande-Marlaska ha generado mucha controversia, máxime desde que el ministro del Interior reforzara el número de patrullas para evitar incidentes durante las caceroladas contra el Gobierno socialcomunista a cuenta de la pésima gestión de la pandemia por el coronavirus.

‘El Sevilla’, de manera muy ácida y contundente reflexionaba detallaba que:

Y añadía el gran palo para Pablo Iglesias por tener el privilegio de contar con la protección de varios efectivos de la Benemérita en las puertas de su casoplón.

Eso sí, lo hacía con mucha gracia asegurando que al final el propio vicepresidente segundo del Gobierno acabaría por echar de menos a los guardias civiles:

Esto no es ironía, hablo en serio, yo los echaría de menos, pero son muchos los políticos que lo echarían de menos más que yo. Yo no necesito tener cinco parejas de la Guardia Civil en la puerta de mi casa. Aquel que los necesite, sin duda alguna, los echaría de menos si no los tuviera.