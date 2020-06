Carlos Herrera tienta a Belén Esteban para llevársela a COPE, ante el acoso de Javier Vázquez en Telecinco

La ‘guerra’ es a muerte entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez.

La ‘princesa del pueblo’ tuvo una bronca descomunal con el presentador de ‘Sálvame’ al discutir sobre la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus.

La bronca, emitida en ‘Sábado Deluxe’, llegó justamente después de que Belén Esteban pasase más de cien días de confinamiento en casa. Sin embargo, su distancia con los plató no impidió que su regreso fuera cargado de polémica.

Tanto, que hasta recibió una muy tentadora oferta de Carlos Herrera.

A través de su programa ‘Herrera en COPE’, el locutor analizó la pelea entre Esteban y Jorge Javier Vázquez, donde se posicionó a favor de la ‘princesa del pueblo’.

Una oyente preguntó a Herreras si ficharía a Belén Esteban para su programa de radio. Sin embargo, nadie esperaba la fuerza de su respuesta: «¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi».

La oferta cayó y ahora el balón está en el tejado de la ‘princesa del pueblo’.

Bronca descomunal

La noche del 20 de junio de 2020 en el ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco), Belén Esteban regresó al plató tras más de tres meses confinada, y asustada ya que era población de riesgo (es diabética además de que su marido, Miguel, es sanitario)

Otros tertulianos, también confinados, han regresado al programa sin tanta ceremonia pero es Belén Esteban, así que le dedicaron un ‘Deluxe’. Eso sí, la tertuliana aprovechó para poner de vuelta y media al Gobierno de Pedro Sánchez, algo que a Vázquez no le gustó un pelo:

Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. He pasado verdadero miedo por él y por otros compañeros. Una amiga mía sanitaria se tuvo que romper su bata para que le dieran otra.

Criticó también la pelea continua a la que todos los españoles han asistido como espectadores en el Congreso de los Diputados y en otras instituciones. Eso sí, puso como ejemplo a seguir al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida:

Veía cómo se peleaban en el Congreso de los Diputados y es que se me caía la cara de vergüenza. Para una vez que tenían que estar unidos. Yo quiero una persona que me dé confianza para mi país. Me da igual el partido. Para mí quien ha estado a la altura ha sido el alcalde de Madrid, es el único que me ha dado confianza.

Jorge Javier Vázquez saltó como el bicho del pantano cuando entendió que Belén Esteban estaba sugiriendo que Vázquez es de los que no ha vivido la pandemia de cerca:

No te lo voy a consentir, no vayas con ese rollo barato.

Y de paso aprovechó para ensalzar a Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad:

Estoy encantado de que en toda esta historia haya estado siempre al frente Fernando Simón. Me parece que a lo mejor deberíamos dejar estas cosas en manos de los que saben porque ahora todos somos expertos en coronavirus

Pero el ataque rencoroso de Vázquez llegaría cuando le dijo esto a Belén Esteban:

Has dejado de ser la princesa del pueblo para convertirse en una ‘cayetana’.

La de San Blas reaccionó como cuando a una lagartija se le pisa la cola:

Yo no quiero ser ‘cayetana’ ni princesa del pueblo, yo lo que digo es lo que vivo y lo que siento con la gente que me he criado. Solamente te quiero decir que, cuando ponen el estado de alarma, el que toma los mandos y el que es responsable es el presidente del Gobierno. Si hubiera sido el PP, hubiera ido en contra del PP. Yo creo que esto ha sido grande para todo el mundo, pero que ha habido una mala gestión, lo digo. Hablo porque sé de lo que hablo y también hablo de mis amigas, que trabajan y que cogen el metro y que están puteadas, como mucha gente de España.