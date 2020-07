No cabe un tonto más: laSexta diferencia entre mascarillas «solidarias y egoístas» y te dice cuáles te debes poner

laSexta ha diferenciado entre mascarillas «solidarias» y «egoístas».

El canal ‘progre’ de Atresmedia lleva días diciéndole a su audiencia qué tipo de mascarillas deben usar.

En ‘Al rojo vivo’, rogaron a sus espectadores que se pongan la mascarilla quirúrgica, esto es, la buena, la ‘solidaria’. ¿Por qué? «Es la que va a frenar la pandemia, porque evitamos contagiar a los demás. Nos la ponemos y evitamos que otro se contagie. Si es una casera bien hecha, como la recomienda la OMS, también sirve. Pero cual es la que no hay que utilizar, para esta pandemia, las que llevan este tipo de filtro (señala una FPP2, similar a las que repartió la Comunidad de Madrid gratis). Este tipo de filtro permite exhalar el aire y podemos contagiar, aunque nos protejamos. Las mascarillas con filtro son muy buenas para profesionales. Las FPP1 y las FPP2 son egoístas porque te protegen muy bien pero no a los demás»

Si alguien nos dice hace unos años que el periodismo iba a ser esto hubiese sido más digno y saludable tener cualquier otro trabajo o estudiar otra cosa que ser periodista. Lo de dar asco por lo vomitivo de los términos utilizados para tratar el tema se queda muy corto. https://t.co/KxqQwLpvin — Alfanhui (@DPH) July 3, 2020

Hace escasos días, Fernando Simón las ponía en el punto de mira. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), calificó de «egoístas» las mascarillas FFP2, tanto con válvula como sin ella, ya que están pensadas para que la persona que las lleve no se infecte y protegen menos que las quirúrgicas del contagio a otras personas.

«Desde mi punto de vista, pueden ser las ‘egoístas’: yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas», ha añadido.

laSexta, al hilo de sus palabras, se ha sumado a esta teoría, con desigual fortuna en las redes:

No se hagan más daño con ese tema, está superado desde hace meses. — Chino de China (@unchinodechina) July 2, 2020

Los reporteros de esta cadena con «egoístas» mascarillas FFP2 desde marzo, pero tú haz caso a lo que digan, claro que sí. — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) July 2, 2020

Todavía no habéis pedido perdón por ridiculizar las mascarillas al comienzo de la pandemia y ya estáis otra vez con las mismas criminalizando

Es sencillo, hasta para la chusma como vosotros, las mascarillas quirúrgicas serían suficientes si todo el mundo utilizara mascarillas… — H. Joseph (@HenryJSerrano) July 2, 2020

Las únicas mascarillas que garantizan no contagiarse en aglomeraciones o donde no todo el mundo lleva bien puesta su mascarilla son las ffp2! Las quirúrgicas NO lo garantizan! Que no jueguen con tu vida. Protégete bien contra el #COVIDー19 y contra la desinformación pic.twitter.com/ZZQYAeGfQa — El Misal de Ferrusola #GRACIAS SANITARIOS (@eballestappp) July 2, 2020

Hay diversos tipos de mascarillas y yo me pongo la que me de la gana que para eso la pago yo. Más insolidario fue quien iba diciendo en ruedas de prensa que las mascarillas no eran necesarias cuando sabía que estaba mintiendo para salvarle el trasero a un ejecutivo inepto. — … (@farero) July 2, 2020