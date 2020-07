«Payaso», «enano» y «playmobil»: la descomunal trifulca que no se emitió en la final de ‘MasterChef’

Una semana después del desenlace definitivo de la octava edición de ‘MasterChef’ en el que Ana Iglesias se alzó con el ansiado título de ganadora, la polémica continúa más viva que nunca. En esta ocasión, ha brotado a raíz de unas controvertidas declaraciones que Saray dio en una entrevista para el espacio radiofónico ‘Xtra Morning’.

Tras ser preguntada por su actuación en la última gala, que no llegó a verse en pantalla, explicó que, si bien había firmado la paz con la productora Shine Iberia, «no se emitió».

Sus sonados rifirrafes con el jurado del show cooking de TVE también fueron uno de los temas principales que se abordaron en el coloquio. En particular, la cordobesa se centró en el tratamiento que Jordi dio a Ana a la hora de valorar su labor.

“La empezó a alabar y a tirarme a mí. Yo estaba en la galería y le dije ‘qué quieres payaso, qué quieres conmigo’. Se me fue la pinza, empecé a decirle cosas desde la grada y me piré. No iba a permitir que se me diese caña también en el último programa. A mí no me tienes que tirar por tierra, enano, playmobil”, rememoró visiblemente irritada.