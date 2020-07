Graves consecuencias: Telecinco califica de ‘empotrador’ al Rey Juan Carlos y Casa Real estalla

Como poco tienen mal gusto. La cuenta oficial de la serie estrella de Telecinco, La que se avecina, ha aprovechado las declaraciones de un amigo del Rey Juan Carlos para arremeter contra la Corona haciendo un chiste de la situación.

A saber, este amigo del Emérito ha contado que Don Juan Carlos habría estado al menos con 1.500 mujeres en sus años de mayor actividad sexual. Un ‘cotilleo’ que los responsables de la serie han aprovechado para hacer un chascarrillo con uno de sus personajes, el de Fermín Trujillo (Fernando Tejero).

“Fermín Trujillo, creemos que alguien te ha destronado como empotrador… ¡No nos imaginamos quién ha podido ser! Pero todavía te quedan los espetos”.

La burla, tal y como ha podido constatar Periodista Digital de fuentes próximas a Zarzuela, ha caído como una bomba en la Casa Real. La indignación con Mediaset es total en Palacio y podría tener consecuencias para la cadena por esa «inoportuna broma en momento tan delicado», explican las mismas fuentes sin aportar más detalles.

En Mediaset no han tardado en burlarse de la Corona por las supuestas aventuras amorosas del Rey emérito pero no tienen el mismo sentido del humor cuando se tratan de las probados escándalos sexuales de su propietario, el italiano Silvio Berlusconi.

Por poner un ejemplo, que no verán en Telecinco o que no criticará Jorge Javier Vázquez en Sálvame, el expresidente italiano tiene diferentes casos abiertos con la Justicia, entre los que se encuentra el Ruby Ter, tercer capítulo de la saga centrada en la persona de Karima El Marough, alias Ruby Robacorazones, una chica marroquí del entorno del ex Cavaliere, cuya detención en 2010 desató, moralmente, el principio del fin del entonces premier italiano. Actualmente Berlusconi es el principal imputado sobre la base de corrupción por actos judiciales.

Los principales medios de comunicación italianos han informado de una importante novedad precedente del aula del Tribunal de Milán donde se está juzgando el caso Ruby Ter. Francesco Chiesa Soprani, agente del mundo del espectáculo, valiéndose de confidencias de algunas chicas, ha asegurado que en Arcore, la residencia lombarda de Silvio Berlusconi, «en una habitación oscura, por turnos, las chicas cabalgaban el presidente«.

Chiesa Soprani confirma lo dicho basándose en lo que llegó a conocer de forma reservada a través de Barbara Guerra, una de las chicas involucradas en las fiestas sexuales del ex Cavaliere, que no estaba satisfecha por «los 2.500 euros al mes que recibía», cuando otras chicas «percibían millones de euros e incluso casas, siempre con la plena disponibilidad de Berlusconi», apuntó estos días Chiesa Soprani en el Tribunal.

Ruby, Ruby Bis y Ruby Ter: ¿Cuál es la diferencia entre los tres casos judiciales? En el caso Ruby, a secas, el quid de la cuestión se centraba en demostrar si Berlusconi era el jefe de una trama de prostitución de menores.