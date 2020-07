Adara Molinero corta el grifo de Mediaset a Gianmarco y escribe una romántica carta pública a Rodri

View this post on Instagram

Hoy oí hablar otra vez del mismo tema. Me sonó aburrido de tanto oír lo mismo y antiguo… muy muy antiguo. Hoy he decidido dejarlo atrás. Por última vez hablaré y os diré que no me pronunciaré más sobre aquella historia (la última) que ya acabó. He comenzado una nueva vida con personas que me quieren y os juro que empezar de cero me dio muchísimo miedo pero mereció la pena y ahora soy feliz ✨