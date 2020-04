Demandas, desorden alimenticio y mucha hipocresía: Violeta Mangriñán filtra unos mensajes que dejan tiritando a Adara Molinero

Adara Molinero no atraviesa el mejor de sus momentos y los haters tampoco le ayudan a sobrellevarlo. Su enemistad pública con Violeta Mangriñán no solo se deteriora por momentos, sino que ahora ha terminado detonando después de dedicarse innumerables pullas e indirectas a través de las redes sociales. El paso lo ha dado la valenciana, que ha publicado una captura de pantalla en la que muestra un provocador mensaje directo de Instagram que la ex de Gianmarco Onestini envió a Fabio, su pareja, puesto que, según escribe, Violeta bloqueó su perfil.

«La única que tiene problemas psicológicos eres tú, que ya se sabe lo que haces con la comida, bonita. Tú y tu obsesión con estar delgada. Deja de transformar tu cara en un auténtico monstruo, que ni siquiera se te reconoce ya, un día de estos tus labios van a reventar como si fueran dos salchichones. Eres tan insegura de ti misma que necesitas retocarte continuamente«, redacta la ganadora de ‘GH VIP 7’ .

También aprovecha para juzgar su vínculo sentimental con Colloricchio, a quien se refiere como «al pobre de tu novio»:

«Lo tienes machacado, solamente hay que ver cómo le hablas, no sé cómo ni siquiera te soporta. Vete a tomar por culo y no te dirijas más a mí. Si está buscando un poquito de tele hablando de mí como una garrapata, que se busque a otra», sentencia.

Violeta ha «refrescado la memoria» (punto por punto) a Molinero haciendo alusión a la amenaza pública que esta hizo de demandarla y tildándola de «hipócrita» e «insegura», además de comparar su año de amor con Fabio con el mes que «le ha durado» a ella Gianmarco.

Y, por si fuera poco, adjunta una instantánea del chat de WhatsApp en el que puede apreciarse quién bloqueó a quién (Adara a Violeta) y se pregunta «quién es en realidad la cagona».

Por el momento, Adara no se ha pronunciado al respecto, pero ha declarado que ha «decidido que no voy a voy a subir historias haciendo demostración de lo mal que estoy. No me da la gana, voy a seguir contando mi día a día y, como se me va a criticar igual, me da lo mismo. Llevaré mi duelo en la intimidad«.