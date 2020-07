Un exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ descubre «la puñalada» que le dieron Fani y Christofer: «Payasos de circo»

El polémico paso de Fani Carbajo y Christofer Guzmán por ‘La casa fuerte’ ha generado todo tipo de reacciones y opiniones. De entre todas ellas, ha sobresalido una en concreto: la de Álex Bueno, excompañero de ambos en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Álex ha acudido en calidad de invitado al canal que Cristian ATM tiene en Mtmad, ‘Gente Potente’, para «hablar sin pelos en la lengua sobre sus respectivas trayectorias en televisión y las personas que se han ido cruzando en sus caminos».

Si bien han abordado asuntos tan dispares como la relación sentimental que han iniciado Iván González y Oriana Marzoli, el difuso futuro de personajes como Susana Molina o Macarena en la pequeña pantalla o la ruptura del extronista con Fiama, la declaración más llamativa llegaba pasados cinco minutos de charla cuando Cristian le preguntaba si Fani y Christofer le habían invitado a su boda.

«Pienso que se ha extraviado la invitación», ha expuesto Bueno con evidente ironía segundos antes de puntualizar que «aunque me hubieran invitado no hubiera ido porque yo lo que valoro de una persona es la sinceridad y la humildad, y antes de ser personaje televisivo tienes que ser persona… Hay una delgada línea que lo separa; los payasos de circo en mi vida no tienen cabida, así que les deseo lo mejor, pero no me gustan las deslealtades», ha replicado con suma convicción.