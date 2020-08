Twitter zurra a Jair Domínguez (TV3) por llamar «tontos» y «malas personas» a los que viven en Cataluña pero no hablan catalán

Jair Domínguez, uno de los operadores del separatismo en la televisión pública catalana, ha dado rienda suelta a todo su odio.

El presentador del programa Està passant, en TV3, compartió su lamentable opinión en Twitter. Dejando claro a algunos «confundidos» de lo que son capaces estos extremistas.

El guionista lanzó una reflexión sobre las personas que viven en Cataluña pero que no hablan catalán.

«El único debate, entiendo, es que si vives en Cataluña y no hablas catalán, o bien eres tonto o bien mala persona», escribió en el tuit.

Como no podía ser de otra forma, los usuarios de la red social manifestaron su indignación ante semejantes palabras y lo ‘pulverizaron’ con mensajes recordándole que más que sus ideas, escribir esas sandeces es su verdadero trabajo.

Pues mire, yo hablo catalán pero evito hablarlo gracias a mamarrachos como usted. SUPREMACISMO: “Si vives en Cataluña y no hablas catalán o eres tontito o eres mala persona” (Jair Domínguez) https://t.co/qJEn1KpUC9 — Gusgus 🇪🇦🇮🇹🇺🇸 (@1983Gusgus) August 12, 2020

Si hablas catalán puedes ser una persona inteligente y buena o un gilipollas como Jair Domínguez. Eso sucede con todos los idiomas. — Charnegov (@Ombliguito1) August 12, 2020

Pues mira, yo a Jair Domínguez lo considero inteligente. Y es la prueba de que se puede ser inteligente y gilipollas a la vez. — Meteko (@pMeteko) August 12, 2020

El informe de SCC ha coincidido con un nuevo rebuzno de Jair Domínguez, un pobre imbécil que se cree gracioso y al que el régimen echa de comer a través de un programa de televisión producido y presentado por uno de sus más conspicuos y mejor pagados esbirros, Toni Soler. https://t.co/SGhnVY4asy — Beuve (@Beuve_) August 13, 2020

Qué Jair Domínguez presentador de TV3 diga que “sí vives en Catalunya y no hablas catalán, o bien eres tonto o mala persona”, dice mucho de su catadura moral. Ningún idioma hace que las personas sean más o menos listas ni condicionan su maldad o su bondad. Muy feo Sr. Domínguez. — Javier Sancho (@XASANGARCIA) August 12, 2020

No se trata del primer escándalo que despierta este personajucho. En 2018 dijo en su cuenta de Instagram que «habrá muertos. Habrá muertos y será terrible, porque, en el fondo, no nos agrada la violencia. Pero nos han llevado al límite y ahora por fin hemos descubierto que la república no se construye con lazos y manifiestos, sino con sangre y fuego».

Mientras que en 2013, escribió un deleznable mensaje en el que deseaba la muerte a los miembros de la Selección española de fútbol: «Lo que necesita España para reaccionar es un devastador accidente aéreo en el que mueran de forma horrible todos los miembros de la Roja».

Es un ser que por lo visto está obsesionado con los mensajes de odio y la muerte de quienes no piensan como él o como el Gobierno catalán que le deja su ‘paguita’ en TV3, quizás por ello en una oportunidad simuló unas prácticas de tiro usando dianas con las caras del rey emérito Juan Carlos I.