Dani Mateo no escarmienta tras moquear la bandera de España: ahora se burla de la amenaza de una diputada de Más Madrid a un consejero del PP

Dani Mateo, conocido en algunos círculos como el bufón de Wyoming, ha encontrado en la ‘performance’ de una diputada de Más Madrid en la Asamblea el material perfecto para hacer su numerito en ‘El Intermedio’.

Mateo, que en su día protagonizó un lamentable incidente al sonarse los mocos con una bandera de España, ha encontrado muy gracioso lo ocurrido con Mónica García, que simuló disparar (haciendo con su mano el gesto de la pistola) al consejero del PP Javier Fernández-Lasquetty.

El colaborador del programa que presenta El Gran Wyoming se tomó a coña lo sucedido, a pesar de que fueron actitudes totalmente condenables aunque sean simuladas.

La izquierda tiene secuestrada a todo el pueblo de Madrid. Y totalmente atemorizado al Gobierno de Ayuso. Y cada vez están más violentos. Hoy sin ir más lejos han sacado una pistola en la Asamblea. Bueno, la pistola no es de verdad. Pero han hecho el gesto con las manitas, que no mata, pero es de muy mala educación porque señala (risas).

«La extrema izquierda es un peligro para nuestra democracia. Y está cada vez más envalentonada», escribía Toni Cantó en su Twitter. Y no es para menos.

Una diputada de ‘Más Madrid’, el partido de Iñigo Errejón, Mónica García, ha simulado este jueves 15 de octubre de 2020 el gesto de ‘disparar’ con la mano contra Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda y Función Pública.

Se celebraba el pleno de la Asamblea de Madrid. Allí, García ha protagonizado el polémico gesto, haciendo con su mano el gesto de disparo mientras intervenía Lasquetty.

Ante la polémica desatada, García se ha justificado en su Twitter:

«Estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP (y mi artrosis del pulgar. Lo más importante es que se me da mejor el de “dejen de robar”.

Esa misma tarde, entrevistada en ‘Más vale tarde’ -cómo no, en laSexta- aseguró:

Ni artritis, ni pistolitis. Yo no hago el gesto de una pistola, lo que hago es imitar a quién me estaba señalando. Mi intención, porque el PP me estaba señalando con ese mismo gesto. Lo que ha ocurrido es una tergiversación. Diputados de ese pleno luego me ha preguntado por lo que había pasado. Yo soy muy expresiva pero no deberíamos estar hablando de mi gesto y sí de lo que le preguntaba a Lasquetty, que es dónde estaban los rastreadores y por qué han descapitalizado la sanidad pública