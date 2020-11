Ana Rosa sacude la badana al progre Maraña que hace tándem con Dina-Iglesias contra la estrella de Telecinco

Es una de las obsesiones mediáticas de la tropa socialista y podemita.

Al igual que sucede con Vicente Vallés (Antena 3) y Carlos Herrera (COPE), Ana Rosa Quintana (Telecinco) es otro de los objetivos a abatir, profesionalmente hablando.

No toleran que la periodista de Mediaset no se preste a bailar el agua de argumentarios parciales y falsos que presentan en su mesa de tertulia invitados como Pablo Fernández, diputado de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León.

Por eso, cuando en el programa del 27 de noviembre de 2020 la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ponía en cuestión unos datos que aportaba Fernández sobre la inversión sanitaria en Madrid y que se basaban en una información del digital Infolibre, de Jesús Maraña, entonces comenzó el ataque contra la periodista de Telecinco.

Comenzó el propio Pablo Fernández difundiendo un vídeo en el que, por supuesto, corta donde a él le interesa, amén de empezar a hablar de bulos y de ultraderecha, el silogismo que siempre tienen los morados como quien tiene el comodín de la llamada o del público.

Frente a los bulos, fakes y mentiras de PP, Cs y Vox, argumentos palmarios y datos de una fuente rigurosa y seria como es ⁦⁦@_infoLibre⁩ Ante los gritos de la derecha y la ultraderecha, rigor. https://t.co/4Y7Mo83GLI — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) November 27, 2020

El digital de Dina Bousselham, la exasistenta de Pablo Iglesias en Europa, se sacó de su magín una nota contra la presentadora en su sección de televisión de La Última Hora. El título no albergaba dudas sobre la inquina que tienen en Unidas Podemos a voces libres como la de Ana Rosa Quintana:

Ana Rosa se pone nerviosa ante los argumentos de Pablo Fernández.

JESÚS MARAÑA ENTRA EN ESCENA

El director de Infolibre, aprovechando que la disputa con Fernández había sido por una información que este aportó en la tertulia, también quiso terciar en el cruce de acusaciones.

Para Maraña, la cuestión se centraba en atacar porque sí a Ana Rosa Quintana al entender que a la periodista no le gustaba Infolibre

Parece que a ⁦@anarosaq⁩ y a alguna de sus tertulianas no les gusta ⁦@_infoLibre⁩. O no les gusta que alguien responda con datos al griterío, como hoy ha hecho @_PabloFdez_ 👇 pic.twitter.com/nwV7B66pt5 — Jesús Maraña (@jesusmarana) November 27, 2020

La propia Ana Rosa respondió al mensaje de Jesús Maraña asegurándole que si ella hay algo que respeta por encima de todo es la pluralidad de medios de comunicación y que, en todo caso, la información que aportaba Pablo Fernández no se correspondía con el tema que se estaba debatiendo en la mesa:

Querido Jesus tengo un profundo respeto por todos los medios de comunicación y espero que haya muchos más y con Libertad de expresión . Supongo que es un mal entendido, no por el medio sino porque no era de lo que estábamos tratando, o eso entendimos. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) November 27, 2020

Aún así, Maraña no renunciaba a dejar su impronta y poco menos que a insistir, pese a las claras explicaciones de Ana Rosa Quintana, que para él no se había respetado a su medio, que al menos él no había sentido el mismo en la pantalla: