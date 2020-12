laSexta se apunta otro palo contra el emérito entre risotadas: María Jiménez le acusa de tener «manos alicates»

Empezó diciendo María Jiménez en su entrevista en laSexta este 13 de diciembre de 2020 que había tenido «una relación muy bonita de muchos años» con Don Juan Carlos… ¡Pues menos mal!

Porque lo siguiente que hizo la cantante fue arremeter con dureza contra el emérito contando una anécdota absolutamente faltosa, carente de buen gusto y con mucha saña.

Y todo entre risotadas de Cristina Pardo, porque ya saben que en laSexta de García Ferreras uno de los objetivos que tienen para apalear y especialmente en las últimas semanas es al propio don don Juan Carlos.

María Jiménez: Juan Pablo no está… Uy Juan Pablo… ¡Juan Carlos no está en España!

Cristina Pardo: ¿Pero tú lo conoces no?

María Jiménez: Mucho.

Cristina Pardo: ¿Pues cuéntame cómo era tu relación con él?

María Jiménez: ¡Pues mira tuve una relación muy bonita de muchos años! Porque nos invitaba a la Casa Real a Pepe y a mí, y una de las veces me cogió por el brazo y empezó a darme vueltas por todos los Jardines del Moro y yo empezaba ay, ay, ay, ay, y Pepe no me echaba cuenta. ¡Hasta que ya me pude soltar del Rey! Él fue muy ameno conmigo, y encantador. ¡Qué mal rato me hizo pasar!

Cristina Pardo: ¿Si? ¿Pero tan fuerte te agarraba?

María Jiménez: Vamos… ¡las manos eran alicates! Vamos por favor…

Cristina Pardo: ¿Y luego le volviste a ver más veces y te agarraba con el mismo ímpetu?

María Jiménez: No, luego ya me escondía yo para no dejarme agarrar.