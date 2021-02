Xabier Fortes justifica así el bochornoso ataque contra Leonor: «En TVE se hacen cientos de rótulos diarios»

Tenía una papeleta sumamente complicada y, desde luego, no parece que resolviera con destreza la situación.

Xabier Fortes, el presentador de ‘La Noche en 24’, en el Canal 24 Horas de RTVE, se las vio y se las deseo en la jornada del 10 de febrero de 2021 para poder salir de un auténtico atolladero.

A lo largo de la jornada se fueron incrementando las críticas contra la cadena pública tras la ocurrencia de un rotulista, y de quien se lo permitiera, cuando en el programa presentado por Mónica López, ‘La Hora de la 1’ (TVE), decidieron que era una buena idea titular así la noticia sobre la próxima formación académica de la princesa Leonor, la heredera al trono de España:

A Fortes, evidentemente, le tocaba bailar con la más fea, pero aún así trató de defender ante la audiencia del canal de noticias lo indefendible.

Cierto es que vino a reconocer que el rótulo utilizado no había sido, precisamente, una idea feliz, pero que aún así había que comprender que a lo largo de la jornada son muchos los que se colocan y solo le faltó decir a quienes le veían que había que comprender el fallo.

El responsable de ‘La Noche en 24’ abordaba así la pieza de marras:

Seguía con el diario de Unidad Editorial:

Y acto seguido procedía a sacar la cara por RTVE:

Bueno, TVE hace cientos y cientos de rótulos cada día, cada semana, cada mes y cada año. Hoy ha habido uno especialmente desafortunado e injustificable. Pero se ha corregido, se esté de acuerdo o no con las medidas, que eso es lícito, en cuestión de minutos. Dejo la interpretación de cada uno en los ataques que por ello se hacen a RTVE y la enmienda a la totalidad a la neutralidad de esta casa, a RTVE, la televisión pública, la televisión de todos. Ahí lo dejamos.

Eso sí, en Twitter se despachó a gusto tarifando contra los despidos ordenados por Rosa María Mateo:

El rótulo es lamentable pero los despidos lo serían aún más. Deseo que eso no pase y solo sean relevos como se dijo en la nota, que puedan seguir trabajando en TVE. Es un error, grave sin duda, pero error. Si se entiende mal mi primer tuit en ese sentido lo borro ya.

Por concluir, la Princesa Leonor tiene 15 años, no se le puede mezclar en un rótulo informativo con los ‘episodios’ de su abuelo por ir a estudiar al extranjero, algo que además no decide ella. Es inaceptable y RTVE estaba obligada a reaccionar. Eso sí, relevos no son despidos.

— Xabier Fortes (@xabierfortes) February 10, 2021