Esther Palomera y Celia Villalobos ‘despelucan’ a Iglesias en Telecinco: «Lo va a pagar en Madrid»

No venía Celia Villalobos precisamente en una buena posición este lunes 20 de marzo de 2021 de apenas unas horas antes, cuando en laSexta se le ocurrió decir que VOX era un partido muy machista y de ultraderecha.

Hasta los podemitas lo festejaban en Twitter:

Así que tuvo que enmendar sus errores la ex del PP, y para ello apareció por Ya es mediodía de Telecinco, donde además, encontró una aliada absolutamente extraña en lo de criticar a Pablo Iglesias… Esther Palomera –la conocemos por su especial habilidad para el cambio de chaqueta-, cargando junto a Villalobos contra el podemita del moño, que terminó el repaso completamente despelucado.

Primero fue el turno de la periodista progre:

El problema no es que uno tenga más o menos dinero, sino la coherencia y la contradicciones en las que uno incurre en el discurso. Tú no puedes decir que Arias Cañete no puede estar preocupado por los españoles teniendo un patrimonio de 1,7 millones, y tú tener conciencia social y tener ese patrimonio de 1,17 millones… Yo creo sinceramente que el declive de Pablo Iglesias empieza con la compra del chalet de Galapagar. Y la mayor contradicción e tel diera que tienen invertido en fondos de pensiones y los seguros de vida, porque ellos han hecho un discurso letal contra los fondos de pensión. Pero el problema no lo tienen con los medios, sino con sus electores, que son los que les van a juzgar.