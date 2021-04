Brutal mano de zascas de Toni Cantó a Mónica López: “Los españoles perciben que TVE no es neutral”

Toni Cantó ha puesto patas arriba el polémico programa ‘La hora de la 1‘ de TVE.

El flamante fichaje del PP de Madrid, que concurrirá como número 5 en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso, no se ha mordido la lengua a la hora de censurar los desmanes acaecidos en RTVE en los últimos meses.

El ex portavoz de Ciudadanos en la Asamblea valenciana ha resumido punto por punto las manipulaciones y sesgos informativos que se han producido en la televisión pública y que han «espantado» a la audiencia, hasta el punto de haber cosechado los peores meses de febrero y marzo de su historia, tal y como ya publicó Periodista Digital.

El ex diputado de Ciudadanos criticó la deriva de la tele pública, poniendo varios e incuestionables ejemplos que llevaron a la presentadora, Mónica López, a intentar capear el temporal, aunque sin suerte

La presentadora catalana aseguró que en TVE «se trabaja con libertad» y denunció que ni Pablo Casado ni Isabel Díaz Ayuso atienden sus peticiones de entrevista:

Mónica López: Señor Cantó…

Toni Cantó: Y acabo, porque 1.127 millones de euros es mucho dinero. ¿Sabe cuánto se gasta el Gobierno español en políticas de conciliación por ejemplo? 200 millones de euros. Yo espero por el bien de los trabajadores de esta casa que se recupere la neutralidad. Y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merece

Mónica López: Señor Cantó, en esta casa se trabaja con libertad. Está usted hablando libremente. Tercero, de su partido, estamos esperando en este programa que vengan a hacer una entrevista el señor Casado o la señora Ayuso desde septiembre del año pasado

Toni Cantó: Yo he venido en cuanto usted me ha invitado y me permito dar mi lectura de lo que he estado viendo en los últimos meses en esta casa que considero y siento como mía porque yo también he trabajado en ella.