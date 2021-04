Enganchada entre Esperanza Aguirre y García Ferreras: «Dile que me coja el teléfono»

Momentazo en laSexta.

‘Al rojo vivo’ acudía en directo al Wizink Center, el Palacio de los Deportes madrileño, para asistir a la vacunación de la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.

Aguirre, que ya pasó el coronavirus, animaba a los españoles a vacunarse y para ello daba ejemplo, ya que ha sido inoculada precisamente con la de AstraZeneca. Además, la del PP lucía una mascarilla con las siglas V.E.R.D.E (Viva el Rey de España).

‼️Esperanza Aguirre 💧 se vacuna en el Wizink Center. La expresidenta madrileña porta una mascarilla con las siglas V.E.R.D.E. Vía La Sextahttps://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/a5HQNsuPsD — EM – electomania.es (@electo_mania) April 14, 2021

En el corrillo que se formó a la salida con los compañero de la prensa, la ex dirigente ‘popular’ mandó un mensaje claro y rotundo a Antonio García Ferreras a través del reportero del canal izquierdista de Atresmedia: «Que no me ponga la cruz».

Reportero laSexta: Estamos en directo para ‘Al rojo vivo’ de laSexta… Esperanza Aguirre: Dile a Antonio (García Ferreras) que me coja el teléfono y me conteste los mensajes y que no me ponga la cruz

Esperanza Aguirre en La sexta diciendo a Ferreras que no le coge el teléfono ¿Qué credibilidad tiene un periodista al que llaman políticos?#coronavirusARV — Kawo (@Kawo000) April 14, 2021

Reportero laSexta: Si quiere le dejo el mío y hablamos

Ferreras se defiende: «Yo no he recibido ninguna llamada»

El presentador de ‘Al rojo vivo’ negaba la mayor tras finalizar la conexión con Aguirre: