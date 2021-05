Javier Ruiz, achicharrado por su tramposa defensa de Iglesias: «Los medios han traspasado límites éticos contra él»

Las redes han caído con saña sobre Javier Ruiz por sus controvertidas palabras en la mañana de este 6 de mayo sobre el adiós de Pablo Iglesias a la política.

El tertuliano de ‘El programa de Ana Rosa‘ ha declarado con total impunidad que los medios de comunicación «han traspasado los límites éticos intolerables» con el ya ex líder de Unidas Podemos, algo que ha sentado a cuerno quemado a mucha gente habida cuenta que él y su formación fueron grandes defensores y activistas del ‘escrache’ a rivales políticos.

Sin embargo, Ruiz creía que Iglesias había sido tratado injustamente.

«Ha habido tales pasadas de algunos medios de comunicación con Podemos que yo creo que hemos traspasado límites éticos intolerables. Se ha publicado la ecografía de sus hijos, se ha entrado a hacer reportajes de una casa… En fin, se han violado cosas que yo no doy crédito todavía», argumentaba el tertuliano, olvidando con mucha maldad cuando el propio Iglesias señalaba o bien él mismo o bien a través del panfleto podemita ‘La última hora’ a compañeros, como por ejemplo, Ana Rosa Quintana, a la que tenía sentada al lado.

Dice Javier Ruiz que se han traspasado límites éticos intolerables con Podemos.

No como con Vox y sus votantes de Marinaleda, llamarlos fascistas, hacerles encerronas, desearles un cáncer, y suavizar e incluso justificar agresiones y lapidaciones.

Y se queda tan pancho, oigan. — Ataráxica Irónica (@AtaraxicaI) May 6, 2021

«Claro que ha habido mucha ocupación mediática, para destruir a la formación. Y es indudable decir esto. Y lo dice alguien que discrepa prácticamente en todo con Pablo Iglesias, yo no estoy prácticamente de acuerdo en nada. Pero creo que ese aliento mediático que decías tú antes ha estado, para cargárselo. Y a mí me preocupa una cosa: si acosando a una persona un año a la puerta de su casa, si persiguiéndole donde va de vacaciones, si mandándole balas, si todas estas cosas consiguen echar a un político, cuidado. Cuidado, porque este es el que no te gusta y no pasa nada. Pero cuando le pase al que te gusta… cuidado, cuidado con lo que estamos hablando, ¿eh?”, resumía Ruiz.

Las redes le daban de su medicina. Y es que hay quién piensa que contra otros partidos, como VOX, a los que han tirado piedras y latas de cerveza en sus mitines, también se han traspasado «todos los límites éticos», y el economista no ha dicho ni media.

Dice el zángano de Javier Ruiz que se han traspasado límites éticos intolerables con Podemos. Claro, porque lanzar piedras, escupir y amenazar de muerte a los miembros de VOX es un acto de paz y de concordia, ¿no? Qué repugnante eres, Javierito. — Javi 🇪🇸 (@Gimnastico84) May 6, 2021

Que dice Javier Ruiz que los medios se han sobrepasado con Podemos. Con Podemos. Es flipante lo de este tío. — Sr. Cacique (@magodeltrago) May 6, 2021

Javier Ruiz es asqueroso. Punto. Quiere que sintamos pena porque a Podemos le han aplicado lo que ellos mismos inventaron. Vete a pastar macho, a Villacís la acosaron estando embarazada y adivina quienes fueron,los mismos que ahora te dan tanta pena. Si no siembras no recoges. — ToloEnt (@ToloEnt) May 6, 2021

Javier Ruiz ahora mismo dice que nos hemos pasado con Iglesias. Que pobrecico lo que ha tenido que pasar. — 🇪🇸marta martín🇪🇸💚😷 (@martamartin000) May 6, 2021