Karma: Risto Mejide, que se burlaba del coronavirus, se contagia después de haberse vacunado

Vaya por delante que desde Periodista Digital deseamos una prontísima recuperación a Risto Mejide y sus familiares por haber contraído COVID, además, con el infortunio de estar ya vacunado de la pauta completa. Lo que cuentan los expertos es que la vacuna no protege de no contraer el virus, sino que actúa para contener la infección y no enfermar, de modo que en unos días estará listo para seguir bregando el presentador.

En el caso de su pareja, Laura Escanes, ella misma contó que aún no está vacunada, pero es una auténtica cría y no tendrá ningún inconveniente para echar al maldito virus…

Pero no podemos dejar pasar la ocasión de aprovechar la propia publicación de Risto anunciando lo sucedido y juntándolo con la siempre jugosa hemeroteca.

Y es que al publicista que ejerce de jurado y presentador en Mediaset le va a perseguir durante mucho tiempo lo de aquel programa de Todo es mentira en el que se rió del coronavirus abiertamente y ante toda la audiencia. Después de aquello, sucedido el 2 de marzo de 2021, ya saben todo lo que ha sucedido después y cómo el coronavirus nos ha pasado por encima a la población mundial. Algunos ya no lo contarán. Y no ha terminado. La quinta ola en España, en este mes de julio de 2021, es la que ha tirado de la tabla a Risto Mejide.

Así lo contaba él mismo en Instagram:

Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también.

Apenas hacía tres días que el propio influencer colgaba en Instagram que había recibido la segunda dosis de la vacunación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Risto Mejide (@ristomejide)

La patochada de aquel 2 de marzo de 2020

Habrá gente que nunca olvide aquella sobrada de Risto Mejide que después se convertiría en ofensa, en algo de mal gusto. Hay que ser muy prudente en según qué cosas y ni Risto ni nadie de su equipo lo fueron. Así fue la imbecilidad:

Queremos enviar un mensaje de tranquilidad. Por eso, hoy, lunes, 2 de marzo, hemos invitado a una persona que tiene coronavirus. Esa persona está sentada aquí, entre nosotros. Sólo esa persona sabe quién es”, empezó Risto dirigiéndose a Marta Flich. ”Yo quiero que, como presentadores, lancemos un mensaje de normalidad y por eso te voy a proponer que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo abracemos a todos y cada uno de los miembros del público”, le propuso Risto a Marta Flich.

Ya sabemos cómo va a ser el cabreo de Risto al leer esto

Lo bueno es que ya sabemos cómo Risto Mejide se va a tomar esta información. Mal. De pena. Y eso que hemos empezado diciendo que le deseamos una pronta y saludable recuperación. Pero el publicista no tiene cintura. Fíjense cómo lo demostró hace meses cuando le empezaron a sacar a pasear el vídeo en el que se burlaba del virus:

No habían pasado ni quince días cuando en Periodista Digital publicábamos el tremendo enfado de Risto Mejide con los que le pasaban por la cara su falta de tacto:

Desde su cuenta personal de Twitter, Mejide ha tachado de «miserables» e «imbéciles» a los críticos, anticipando que, desde ‘Todo es mentira’ seguirán haciendo chistes «de lo que nos salga de las gónadas». Risto, dice sentir «asco» tras recibir estas críticas, también consideró que se ciñeron en todo momento a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud, extremo que le han desmentido igualmente. MISERABLES que AHORA publican vídeos de un programa de humor que seguía lo que HACE NO MUCHO TIEMPO se nos decía desde el Ministerio de Sanidad y desde la Organización Mundial de la Salud. Sí, intentábamos NO ALARMAR. Qué intentáis ahora vosotros? Asco. — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) March 15, 2020

En ese momento, la broma apenas estaba en unos cientos de muertos en España y todos recién metidos en casa a pasar el confinamiento.

Y si en aquel entonces se cabreó así, ¡cómo lo hará ahora cuando además se trata de su familia! Ay Risto, el karma…