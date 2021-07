Un tertuliano de Cintora ataca a la Justicia por avalar el cartel de VOX: «Luego persiguen los lazos amarillos»

Un tertuliano del programa de Jesús Cintora, Javier Aroca, ha criticado otra vez a la Justicia por avalar el cartel electoral de VOX y ha hecho un alegato ‘indepe’, al considerar que en cambio luego se persigue «a los que portan lazos amarillos».

Otra vez la izquierda gubernamental poniendo en tela de juicio las decisiones de la Justicia…cuando van en contra de sus intereses.

Tras la sentencia del Constitucional en contra del primer estado de alarma decretado por el Ejecutivo, en esta ocasión ha sido la Audiencia de Madrid la que no ha visto delito de odio en el cartel de VOX contra los menores inmigrantes, que la formación de Santiago Abascal tacha de «menas».

Este tribunal ha archivado la causa contra la formación derechista y la ha enmarcado en «la lucha legítima electoral de los partidos» durante la campaña electoral, como fue el caso.

En el cartel, el lema elegido fue: ‘Un mena, 4700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes’.

En ‘Las cosas claras’ se volvió a poner en tela de juicio la actuación de la Justicia.

Aroca tachó de «dislate» y de «despropósito» la resolución del órgano judicial y argumentó lo siguiente:

Una Justicia que ha condenado y perseguido gente por llevar lazos amarillos y ahora considera libertad de expresión un cartel que ha tenido una amplísimo repudio. Yo he discutido con jueces sobre esto. La asignatura democrática no ha sido superada por una parte de la judicatura española. Hay un sistema rancio.

No es nada sorprendente.

Los voceros de la izquierda se han puesto manos a la obra y han caído con saña sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, demostrando así que ellos, con tal de ser la voz de su amo de Moncloa, se pasan por el forro las sentencias de los tribunales, y de esta manera la separación de poderes, amenazando con imponer una dictadura.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma por implicar una suspensión de derechos más que una limitación.

La mencionada suspensión de derechos que se produjo entre marzo y junio de 2020 superó una limitación, por lo que solo podría haber tenido amparo legal con el estado de excepción.

La sentencia ha sido recibida como un jarro de agua fría por parte del Ejecutivo, que ha puesto a sus altavoces mediáticos a trabajar.

eldiario.es de Ignacio Escolar es uno de los digitales que más furibundo se ha mostrado contra la sentencia.

Su columnista, Antón Losada, decía que: «si para alguien será un problema esta sentencia será para el propio Tribunal, que se pasará meses tratando de salir del enorme barrizal jurídico donde se ha metido».

El director de este digital, Ignacio Escolar, sin tener acabada la carrera de periodismo, pretendía darle lecciones jurídicas a este órgano: «La sentencia del Tribunal Constitucional coloca a España en una posición muy delicada, si otra pandemia vuelve a explotar. A diferencia de la mayoría de los países, el Gobierno no podría recurrir a los confinamientos durante más de 60 días, y solo después de unos días o semanas de trámite parlamentario.»

Indignada estaba Cristina Almeida el pasado sábado 17 de julio en laSexta Noche.

Almeida cargó muy duramente contra el TC, al que acusó de ser «un tribunal político elegido por los partidos y la sentencia un arma contra el Gobierno».

«Todavía no se me ha quitado el cabreo. Me parece infame»