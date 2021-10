Elisa Beni lanza una sandez para defender los PGE de Sánchez y Lacalle le ‘suspende’: “¿Estás contra las matemáticas?”

Elisa Beni desafió hasta a las matemáticas y a la economía para aplaudir los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez en el programa ‘Espejo Público’ de este 7 de octubre.

El economista Daniel Lacalle demostraba con preocupación que “el déficit de España en el año 2020, 2021 y 2022 va a duplicar el déficit de Francia”. Sin embargo, la tertuliana de izquierda le interrumpió para cuestionar que pusiera encima de la mesa el análisis del déficit.

Una afirmación que indignó de inmediato al economista: “¿Cómo no voy a hablar de una medida del gasto sin hablar del déficit?, Elisa?”. A lo que Beni respondió hundiéndose aún más: “Claro que puedes hablar. Porque tu teoría del déficit….”.

“¡Cómo que mi teoría del déficit! Gastos e ingresos”, intentó enseñarle Lacalle, pero Beni estaba entusiasmada en defender los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez a cualquier precio… incluso contra la lógica: “Pero esa es tu posición”.

La frase de la tertuliana terminó de desconcertar al economista que la remató: “Cómo que ‘mi posición’, ¿estás en contra de las matemáticas?, ¿o qué?”. Finalmente, Lacalle le dijo directamente a la cara que “hablar de una medida de gasto sin hablar del déficit es una sandez… con todos mis respetos”.

El ‘zasca’ de Lacalle fue recogido por Iván Espinosa de los Monteros, quien se burló de la tertuliana y sus ‘camaradas’: “En el capítulo de hoy de #MatematicasParaProgres…”, lo que remató con un “no insistas, Daniel Lacalle. Es más fuerte que ellos…”.

En el capítulo de hoy de #MatematicasParaProgres… -Tu teoría del déficit…

-El déficit es la diferencia entre gastos e ingresos

-Esa es tu posición

-Pero como “mi posición”!?! Estás en contra de las matemáticas, Elisa!?! No insistas, @dlacalle. Es más fuerte que ellos… 🤦🏼‍♂️ https://t.co/WNvyfBK79H — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) October 8, 2021

Polémica por la Ley de Vivienda

No fue el único encontronazo entre ambos a lo largo del programa.

El conato de bronca discurrió así, hablaban sobre cómo se ha implementado el tema de la vivienda en un referendo en Berlín, para compararlo con el caso español:

Lacalle: Elisa, estás diciendo una mentira.

Beni: Guárdate lo de la mentira y la verdad en el bolsillo. No me puedes acusar de estar mintiendo por la cara.

Lacalle: ¡No hubo un referéndum vinculante!

Beni: De verdad, ¡yo me niego a que se me impida hablar! Y que luego tus fans me dicen en Twitter que grito…

Lacalle: ¿Mis fans? ¿Y los tuyos, son un encanto?

Beni: Y ándate con cuidado de volver a llamarme mentirosa, ¿de acuerdo?»