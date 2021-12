El giro de guion de Piqué, alabando a Amancio Ortega, que hace cortocircuitar a la izquierda

Ocurre un caso excepcional con Gerard Piqué y es que, más allá de la rivalidad madridista y culé, el catalán habla claro siempre y pase lo que pase, y eso genera simpatías.

Cierto es que se labró una fama pésima en el resto de España cuando los momentos más duros del procés por simpatizar con la causa y pedir que se votara en Cataluña, después de tantos años haber defendido con éxito la camiseta de la Selección Española.

Por eso el de este 30 de noviembre de 2021 desde la tele, nada menos que El Hormiguero, lo de Piqué fue otro giro de guion tremendo que va a poner de uñas a toda la izquierda, y especialmente a los cachorros de la CUP, de Rufián y compañía…

El futbolista y también empresario, alabó la figura de Amancio Ortega y su generosidad, y esto sin duda es una auténtica ofensa para los podemitas e izquierda radical de turno:

Aquí el tener mucho dinero y que te vaya bien, está mal visto… A Amancio Ortega no lo conozco de nada, no sé si es buena o mala persona, no lo sé, pero como emprendedor es un ejemplo. Creó una empresa de moda hace muchísimos años y le ha ido muy bien, pues se le empieza a buscar que si los impuestos que si no se qué. Siempre intentamos en vez de valorar lo bueno y todo lo que aporta para el país. Y si hace las donaciones a hospitales dicen que es para limpiar la imagen de no se qué…

Y cuando dices esto parece que es un mensaje de derechas, y no es ni de derechas ni de izquierdas, es sentido común. Una persona que te trae buenas cosas, porque todo lo que trae son buenas cosas para el país… ¡Es que solo tiene cosas buenas para aprender! Y en cambio aquí intentamos siempre ir a buscar la parte mala porque yo creo que es cultura y va asociado a lo que somos los españoles…