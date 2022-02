Ayuso le mete un colosal ‘zasca’ a Iñaki López (laSexta) por menospreciar la ayuda madrileña a los ucranianos

Isabel Díaz Ayuso le metió un colosal ‘zasca’ a Iñaki López por su soez ataque.

El presentador de laSexta intentó utilizar la ayuda ofrecida por la presidenta de la Comunidad de Madrid a los ucranianos que huyen de la invasión rusa (adelantándose de nuevo a Pedro Sánchez) para ‘dispararle’ políticamente.

Una ayuda que utilizó Iñaki López para intentar ridiculizar a Ayuso y menospreciar su ofrecimiento.

“Un fantástico ofrecimiento, aunque no servirá a quienes necesiten quirófano. Aún no tiene”, respondió el presentador de la cadena de izquierdas. Sin embargo, no esperaba que sería sacudido por la propia presidenta autonómica.