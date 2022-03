El ‘infierno’ de entrevista a Kiko Hernández; prepotencia y mal rollo en su estreno como actor

Kiko Hernández empezó en el mundo de la televisión como concursante del reality show Gran Hermano y se ha convertido en la actualidad en en uno de los personajes más habituales en televisión.

Como colaborador y copresentador del programa Sálvame y otros espacios de Mediaset, lleva más de 14 años en antena y en algunas ocasiones, siendo protagonista de polémicas. Ahora, se lanza al mundo de la interpretación y debuta como actor bajo la dirección de Juan Andrés Araque en la obra llamada Distinto,

La obra trata sobre la vida de Alejandro, un productor de 43 años con gran éxito laboral, personal y una esposa estupenda. Sin embargo, algo sucede y lo pierde todo.

El pasado 11 de febrero de 2022 se estrenó Distinto, en el teatro José María Rodero, en Torrejón de Ardoz (Madrid), con aforo completo.

Este 28 de febrero de 2022, Kiko Hernández atendió la llamada de Periodista Digital para charlar sobre esta nueva apuesta teatral y otros asuntos… Aunque de esos otros asuntos, siempre se mostró contrario y a la defensiva.

En DISTINTO, tu papel es el de Alejandro, un hombre de 43 años que lo tiene todo, una buena carrera profesional, matrimonio perfecto… Pero algo le sucede y todo se desmorona. ¿Hay algo de autobiográfico en tu obra?

No, porque yo no soy el productor, ni estoy casado, no tiene nada que ver conmigo, para nada. Fundamentalmente por que Alejandro es una persona muy buena, cuando digo bueno es que no encuentras a una persona así por el mundo, y yo no es que sea malo, del todo pero tan bueno no soy.

¿El teatro engancha como para llegar a dejar la televisión?

El teatro engancha pero no hay por que dejar la televisión, es como si dices hago teatro y dejo de dormir, no tiene ningún sentido, además que la televisión es un pilar fundamental para hacer teatro y promocionarse para que la gente venga a verme.

¿Por qué no querías que familiares y compañeros de Sálvame fueran a verte?

Si, sobre todo en las primeras funciones por qué me ponía muy nervioso o de pronto veía una cara y me desconcentraba, pero cuando vi que llenábamos el teatro en el estreno y que un mes antes ya estaban todas las entradas vendidas, me quede tranquilo porque ya no cabían ni amigos ni familiares.

Algunos digitales dicen que estás pasando por una situación económica complicada, incluso que cabe la posibilidad de que dejes la televisión. ¿Qué hay de cierto en eso?

(Largo silencio) … Eso no es cierto, mira yo no me voy a poner a desmentir ahora titulares de digitales de estos que publican cualquier cosa cuando ven que no tengo nada público, no pienso perder el tiempo en eso.

¿Es cierto que te has distanciado de tus compañeros de Sálvame? ¿Es por causa de la obra o por motivos personales?

(De nuevo largo silencio) No,… es que mira, a ver … Yo no he venido a hablar de estas tonterías, vamos a ver… Si quieres hablamos de la obra y sino lo dejamos aquí, porque no pienso ponerme a desmentir titulares y chorradas de esas.

¿Entonces no tienes nada que comentar sobre ese tema? Porque en redes es de lo que más se habla.

¿Tú quieres hablar de la obra o qué pasa? Yo voy a hablar solo de eso. ¡¡Madre mía!!

¿Qué técnicas utilizas para recordar los guiones u optas por improvisar?

Yo la memoria la tengo excelente, vamos me acuerdo de absolutamente de todo, eso sí, ha sido un proceso de estudiar cuatro meses y claro que nos dejan improvisar en algún momento.

¿Cómo te proponen ser actor de teatro?

Me lo propone Juan Andrés Araque, que es el que ha escrito la obra, me llama y me comenta que el personaje me va que ni pintado, porque llevaba la mitad de la obra escrita y ya estaba pensando en mí. Quedamos para comer y sin pensarlo les dije que sí.

¿Cómo llevas tus trabajos y la faceta de ser padre?

¡¡Eh!!…. pero ¿y esto qué tiene que ver con la obra? ¡Madre mía! Qué importa…

Bueno sabemos que tus hijas van a acompañarte en tu gira por España y que te apoyarán junto a tu familia y queríamos saber cómo llevas las dos facetas.

Pero vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué si llevo bien ser padre y trabajar? Ja, ja, ja, ja…. pues sí, qué quieres que te diga.

¿Hasta qué día podemos ir a ver la obra y en qué lugares?

La gira ha empezado en Torrejón y ahora hay un montón de ciudades como Valencia, Valladolid, Barcelona, Mallorca y luego en noviembre, diciembre y enero todos los días en el Teatro Amaya de Madrid.

Muchas gracias y mucho éxito

De nada, pero lo único que esto es escrito, no por audio, eh.