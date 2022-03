Olona (VOX) desvela el ‘plan bolivariano’ de Sánchez para implementar las cartillas de racionamiento

Macarena Olona no dudó en desvelar el ‘plan bolivariano’ de Pedro Sánchez para intentar paliar la escases de productos a través de las cartillas de racionamiento.

Durante su intervención en ‘El Programa de Ana Rosa’ del 31 de marzo, la diputada de VOX recordó que el líder del PSOE advirtió, cuando era candidato, que llegar a pactar con Podemos llevaría a España a una situación similar a la “Venezuela de Chávez”.

Se trata de las declaraciones del socialista en septiembre de 2014, cuando negó cualquier pacto con Podemos porque «otros que lo que quieren es convertir a España en Venezuela» y «llevar al país por la deriva de la Venezuela chavista», lo que en su opinión lleva a «las cartillas de racionamiento», «la falta de democracia» y una «mayor desigualdad y pobreza».

A pesar de que Sánchez buscó desmarcarse de sus ataques al partido de extrema izquierda para llegar a la Moncloa a cualquier precio, el tiempo acabó dándole la razón sobre su gran preocupación: España se parece cada día más a la Venezuela del chavismo.

Así lo recalcó Olona en su entrevista con Ana Terradillos, al desvelar el ‘plan bolivariano’ del PSOE-Podemos: “Estas cartillas de racionamiento es lo que actualmente se pretende implementar en España”.

Para derrumbar el mito de que se tratan de medidas excepcionales por la invasión rusa a Ucrania, la diputada de VOX precisó que “esta medida no se está tomando en ningún otro país de nuestro entorno”.

Además, aprovechó su participación en el programa de ‘Telecinco’ para reprochar que el país esté sumergido en una inflación de casi el 10 por ciento, siendo “un impuesto de los pobres o un impuesto invisible que afecta prioritariamente a las clases más desfavorecidas y a las rentas más humildes por la pérdida del poder adquisitivo”.

En este sentido, aprovechó para desmontar las mentiras del Gobierno que buscan vincular la inflación y las limitaciones en las compras de productos a la invasión rusa:

“Ya no caben más bulos. El pueblo ya no se cree más el relato de este Gobierno. Y una de las cosas más duras, por objetivas, que Santiago Abascal le dijo a Sánchez en el Congreso de los Diputados fue que ‘ustedes ya no pueden pisar las calles’, porque es así”.