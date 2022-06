‘Enganchada’ entre Oleksandra Molotkova y Liu Sivaya en el plató de 8TV a cuenta de la guerra de Putin

Se dieron con todo.

Oleksandra Molotkova se enganchó con Liu Sivaya en OpinaCAT, el programa presentado por Marco Chiazza en 8TV, por su postura en la que justifica la invasión de Rusia a Ucrania y sus críticas a la región en general.

“Si no le gusta tanto Europa, realmente no entiendo qué hace aquí”, la atiza.

En el debate sobre la actual guerra en Europa del este, Molotkova le recrimina “salir en directo con un lazo de San Jorge” porque “ya marca la opinión de una persona”. Y le dice que “yo también puedo venir aquí con una bandera ucraniana pero no lo hago porque yo respeto a mis colegas”.

Hay que recordar que la cinta de San Jorge, es un un símbolo militar ampliamente reconocido en Rusia desde la época del Imperio ruso, se mantuvo durante la Unión Soviética y es usado en la actual Federación Rusa.

Respecto a la prenda, Sivaya asegura que es un “símbolo de unidad” con Molotkova, y le espeta que “su pueblo y sus abuelos también fallecieron luchando contra el nazismo, que es la nueva cultura ucraniana”.

La periodista rusa justifica la invasión de Vladímir Putin alegando que “Ucrania no es una democracia, es un estado oligárquico, profundamente sumido en el caos. Es un estado donde han mandado batallones nazis, que atan gente a los postes pero como no aparece en los medios de comunicación masivos no se ve”.

Por si fuera poco, Sivaya asegura que las armas que se envían a Ucrania no terminan en manos del ejército ucraniano y deja caer que acaban en grupos terroristas. “cada vez que hablo y las insinuaciones que hago no son más que un poco de sentido común (…) Lo que estoy haciendo no son insinuaciones para meter miedo en la población, como sí hacen ustedes desde el plató diciendo que hoy es Ucrania y mañana es Polonia”.

Ante esto, Molotkova no fue la única que le pegó a Sivaya, la panelista Sonia Sierra le suelta que “ha hecho una insinuación especialmente grave, al decir que «las armas que está enviando Europa ya no llegan a Ucrania y que ya veremos en próximos atentados». Si realmente tiene información la debe poner en conocimiento de las autoridades para evitar esos atentados y si no, hacer este tipo de insinuaciones gratuitas, a mí me parece bastante irresponsable, porque en España hemos sufrido muchísimo el terrorismo”.

Por su parte, Molotkova retrata a Sivaya al asegurar que miente en sus declaraciones y señala que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, “nunca ha dicho que va a bombardear Crimea, no sé de dónde sale esto. Y Poroshenko no ha abandonado Ucrania porque se lo han prohibido la segunda vez que lo ha intentado”.

La periodista ucraniana, que comenta que no votó por Zelenski, sí le reconoce que “está haciendo su papel bien, dentro de lo que se le pide ahora”. Y le atiza a Sivaya que “tiene que aceptar que Zelenski es presidente de Ucrania, le guste o no”.

Molotkova le critica a la periodista rusa que no responde a las interrogantes planteadas por el presentador y por los panelistas y cae en un discurso propagandístico proruso. Si “le hacen una pregunta, debería responderla (…) Me sabe mal entrar en un debate cuando se pierde la línea de la conversación”.