La pregunta clave de Ana Terradillos que irrita a un desmoronado Juan Espadas

Juan Espadas lo tiene todo perdido, desde hace meses, y lo sabe.

El socialista candidato -por decir algo- a las elecciones andaluzas conoce de buena mano las encuestas, aunque las niegue, y sabe que el batacazo personal y del PSOE en la región va a ser apoteósico. Cada día que pasa y se acercan los comicios, los sondeos electorales son aún mejores para Juanma Moreno Bonilla, incluyendo una extraordinaria y nunca antes vista ‘fuga de votos’ del PSOE al PP.

De modo que Espadas va a terminar la campaña como la empezó, triste e incluso desbordado, superado y ciertamente irritado.

Hace ya quince días donde parecía tener más energía, allá por el 30 de mayo, y soportaba el ‘palo soterrado’ de Antonio García Ferreras en laSexta con otro talante. Pero a 15 de junio no se debe sentir igual Espadas, y la última pregunta de Ana Terradillos en ‘El Programa de Ana Rosa’ no le entró bien.

Por suerte lo había dejado para el final la presentadora y, además, como todo político que se precie, es un gran actor Espadas. Pero la preguntita por dónde anda Susana Díaz en la presente campaña escamó al socialista:

Terradillos: Ya sé que no está en ningún puesto directivo… ¿Pero sabe a quién echo de menos en la campaña? Susana Díaz… ¿Dónde está?

Espadas: [ríe, tose]. Me lo imagino porque me preguntan últimamente por ella… Susana Díaz está trabajando, es senadora y ayer además estaba en la Comisión Constitucional del Senado. Susana Díaz se pudo a disposición, como no puede ser de otra manera, como cualquier militante del partido, para trabajar en esta campaña en lo que fuera necesario. Ahora bien, Susana Díaz tiene ahora mismo el rol y la responsabilidad que le corresponde en la organización después de unas primarias. No podemos tampoco confundir al electorado ni a la organización. Ahora cada uno tiene unas responsabilidades diferentes y ahora nos toca a los que lideramos el proyecto ser los que tengamos el foco y trasladar los mensajes de manera preferente.