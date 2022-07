Ferreras responde a Iglesias en laSexta acusándole de mentir y el podemita monta un pollo bestial: «¡Es basura!»

Todo el mundo estaría pendiente de la televisión, este lunes 11 de julio de 2022, a la hora de arranque de Al Rojo Vivo. Seguramente eso es lo que pensaría Antonio García Ferreras, en esa importancia excesiva y fuera de toda lógica que se arrogan a sí mismos los periodistas televisivos.

Pero al menos esta vez tenía algo más de verdad. Después del movidón montado por Pablo Iglesias y los podemitas en el fin de semana, en los medios de comunicación esperábamos la respuesta del director de laSexta con fruición:

🔴 Antonio García Ferreras arranca Al Rojo Vivo hablando de los audios que le grabó Villarejo ▶ https://t.co/QMRni8yRbM pic.twitter.com/f5RLfx5ymz

— AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) July 11, 2022

La respuesta por parte del aludido podemita no se hizo esperar… ¡Y menuda sorpresa! ¡Quiere entrar en directo en Al Rojo Vivo!

Pero hay más, también lo pidió, casi de forma instantánea, en RAC1:

«Acabo de pedir a Ferreras que por dignidad periodística me deje entrar. Sospecho que ni me va a contestar el mensaje ni me va a dar la palabra. Era evidente que aquella información era un bulo. Eso no es periodismo, ¡es basura! Él ha hablado de Villarejo como ‘ese personaje’ pero parece que se querían y admiraban bastante… ¡Que ponga los audios! ¿Eso es periodismo o es tapar delitos? Porque si Ferreras tiene conocimiento de un delito tiene que decirlo a la Justicia. O a lo mejor es cómplice de un delito por no haberlo dicho. Lo que estamos viendo hoy con esa música patética de televisión basura que se ha puesto de fondo es la mayor degradación del periodismo que existe en España. Y el problema ya no es Ferreras, que ya no tiene arreglo. El problema son los que están sentados alrededor y que están blanqueándolo todo. Es gravísimo, ¿y por qué no contestan a que me dejen entrar al programa?