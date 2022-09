Tamara Falcó cuenta a Pablo Motos toda la intrahistoria de la infidelidad de Íñigo Onieva

Feliz, alegre y sonriente, así se muestra Tamara Falcó tras su ruptura con íñigo Onieva.

La pasada noche 29 de septiembre de 2022, Tamara Falcó, marquesa de Griñón, asistió, como cada jueves, a la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’, donde no tuvo ningún reparo en hablar sobre su reciente ruptura con Íñigo Onieva.

Lo sorprendente es que, hace tan solo una semana, exactamente el pasado jueves 22 de septiembre, la marquesa anunció en este mismo programa su compromiso. Nada más comenzar la tertulia, Pablo Motos se dirigió a Tamara Falcó: «Hoy todos los ojos están puestos en ti», y dio paso a Tamara, quien comenzó a dar detalles sobre su relación y su ruptura:

«Hay mucho más de lo que yo no tenía ni idea. Doy gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar. Ahora es un alivio, pero también una decepción por las mentiras, no sé qué porcentaje de lo que he vivido es real, ha sido complicado».

Agradeció a todas las personas, familiares y amigos por haberle ‘abierto los ojos’ y darse cuenta de cómo era la persona que tenía al lado y con la que iba a vivir el resto de su vida. Acto seguido, relató como fue todo detalle a detalle:

«Después del programa fuimos a la fiesta de inauguración de la casa de Jorge Ventosa y, de repente, por grupos de WhatsApp, comenzó a rular un vídeo. Yo no lo vi hasta el día siguiente porque estaba en mi nube y cuando vi las fotos y tal me empecé a preocupar. Él estaba nervioso y me dijo que era del 2019, yo le dije que no se preocupara, que era un momento precioso».

A la mañana siguiente de lo sucedido, Tamara quedó con una amiga, quien le dijo que habían salido a la luz más vídeos, «cuando lo vi, me empecé a preocupar», pero la coartada del empresario seguía siendo que era del 2019. La marquesa comenzó a desconfiar de las palabras de su prometido, ya que empezó a titubear en su versión de los hechos. Isabel Preysler, la madre de Tamara Falcó, creyó en las palabras de Íñigo, por lo que pidió a su hija que desmintiera los hechos, puesto que eran del 2019.

Las mentiras tienen las ‘patas’ muy cortas

«Después empezó a cambiar la historia. Cuando vi que flaqueaba… Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, intenté meter todo en un bolso y vino una amiga a por mí. Me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo, todo, todo».

Fue entonces cuando la marquesa se negó a seguir relatando los hechos. Terminó contando cómo ‘explotó ‘ y se marchó de su casa, donde vivía con su, por entonces, prometido:

«Como no es mi estilo, no voy a seguir hablando de lo que pasó. Lo único que sí que sé es que ya con eso era imposible volver con él, pero con todo lo demás, con todas las mentiras, tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Es un alivio, pero es duro cuando lo estás haciendo porque es una decepción. Y eso sí que fue complicado».

Ante esto, Nuria Roca, también presente en la tertulia, junto a Cristina Pardo y Juan del Val, le preguntó qué fue lo que más le dolió, si las imágenes de su pareja besando a otra mujer o la mentira de que este le juró y perjuró de que los vídeos eran del 2019.