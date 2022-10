Villalobos vapulea a Juan Lobato en directo por atacar a Ayuso y Risto la silencia

Celia Villalobos puso de vuelta y media a Juan Lobato por atacar a Isabel Díaz Ayuso a través de la gestión de la residencias de ancianos durante la pandemia.

Durante su intervención en ‘Todo es Mentira’ del 11 de octubre, el secretario general del PSOE de Madrid buscó desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la acusación de que “se pagó por derivar a ancianos a residencias privadas a pesar de que había plazas públicas”.

A lo que agregó: «A día de hoy sigue habiendo un 10% de plazas sin ocupar a pesar de las listas de espera».

La exministra de Sanidad derrumbó las acusaciones de Lobato recordándole que los datos de las residencias de anciano de Madrid en la pandemia son similares a las registradas en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

Harta del uso del dolor de las residencias por parte de la izquierda para hacer política, la ‘popular’ le acusó de “aburrir hasta a las ovejas” y de “lanzar un mitin político que está bien para un acto de partido pero no para la televisión”.

El secretario general del PSOE de Madrid insistía en su línea de ataque a Ayuso, por lo que Villalobos no dudó en recordarle que “está bien, es lo que tienes que decir porque es tu papel en la oposición”. Eso sí, no sin dejarle caer un ‘zasca’: “El problema es que aún no han superado [en el Partido Socialista] que perdieron las elecciones [del 4-M].

Al ver que al socialista le llovían palos y palos, Risto Mejide la iba interrumpiendo cada vez que hablaba y cedía la palabra una y otra vez a Lobato. Una decisión que enfadó a la ‘popular’ que mostró su rechazo con un irónico: “Sí, me callo que él es mucho más importante…”.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ no respondió al dardo envenenado, pero insistía en dar paso al socialista con la excusa de que estaba realizando una conexión vía Skype. Si bien la exministra de Sanidad dejó acabar a Lobato en sus argumentos, Risto no le dejó tener la última palabra.

“Si me permites que le conteste”, dijo Villalobos, mientras que el presentador de Cuatro lo negaba con el argumento de que se convertiría en un debate entre ambos sin fin. Al ver que era demasiado evidente el favoritismo al candidato del PSOE, le ofreció “10 segundos” finales a la ‘popular’, quien prefirió no utilizarlos por el gran enfado que llevaba encima.