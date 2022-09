Celia Villalobos estalla por la «manipulación» de TVE y apalea a Lourdes Maldonado y Javier Aroca

La expresidenta del Congreso, Celia Villalobos, ha cargado contra la presentadora de ‘Hablando claro’, Lourdes Maldonado y el equipo de producción del programa por “manipulación”.

La bronca tremenda en el plató sucedió mientras discutían sobre los sueldos de los altos ejecutivos del Ibex-35 y la diferencia que existe entre ellos y el resto de sus trabajadores. Primero criticó el argumento fácil de la izquierda que indignada por lo que ganan, reclaman una bajada de sueldos; aunque no hagan lo mismo con los políticos, que el dinero que obtienen es de las arcas públicas.

“Me parece demagógico decir ‘es que tienen que ganar’. Un banco que es una empresa privada lo que no tiene que tener es subvenciones. Están trabajando con dinero que es de todas las personas que tienen sus ingresos allí y sus nóminas. Un alto dirigente en cualquier empresa pública y privada tiene un salario equis. Si tu quieres que al frente de las grandes empresas o compañías sean los mejores necesariamente tienen que pagarles porque si no se te van a Alemania”.

Además, recordó el caso de antiguos políticos de izquierda que ahora forman parte de estas empresas que cotizan en bolsa.

“Esto es un tema mucho más profundo y demagógico que decir que todo el mundo tiene que ganar menos. A mí me gustaría preguntarle al señor Carmona, vicepresidente de Iberdrola, antiguo secretario general del PSOE en Madrid y candidato a la Comunidad y al Ayuntamiento. Seguramente gane más que sus trabajadores y no le he visto que se haya movido un dedo”.

Sin embargo, el momento de la bronca llegó mientras Villalobos ofrecía su parecer. Lourdes Maldonado le interrumpió para preguntarle si la brecha “iba ir a más”.

Ante el corte, Villalobos le solicitó que la dejara terminar su intervención. “Dejadme que acabe”, le espetó para luego dejar en evidencia a la producción del programa y la “manipulación” de la cadena, al no enviarle los temas completos a tratar para quedar mal.

“Vosotros mandáis una redacción de los temas para que nosotros nos preparemos. A mí este tema no me lo había mandado nadie, pero da igual hablo igualmente”.

Ante esto, la presentadora intentó defender a su equipo. «Por partes, todos los temas se mandan a todos». «Este no», le insistió Villalobos mientras Maldonado para justificar el desliz, indicó que los asuntos a discutir en el programa «se mandan a todos, pero hay temas que también pueden ser actualidad».

Ante la actitud de la presentadora, la ex diputada no aguantó más y le inquirió si quería que le enseñara el móvil para demostrar que no había recibido la información completa pero Maldonado le indicó que no hacía falta, a lo que Villalobos se reafirmó «¿Te lo enseño ehh? ¡No me llames embustera!”

Pero Maldonado primero se desdice al asegurar que no la tildaba de embustera para luego afirmar “que todos los temas se mandan a todos». «A mí ese no me lo habéis mandado», reiteraba la colaboradora, quejándose de estar al margen del programa. «Es que me hubiera traído algunas notas, que no fuera una opinión. De las cosas que son importantes no me gusta hacer opinión», sentenciaba.

Manipulación con la rebaja fiscal de Juanma Moreno

Otro momento tenso fue cuando en el programa discutía sobre el impuesto de patrimonio, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que eliminaría de las obligaciones tributarias en la región.

El equipo de producción dio a entender que con la bajada de impuestos, varios programas sociales dejarían de existir por el impacto de la medida, como si lo que dejara de recaudarse fuera parte de esas partidas y sin tomar en cuenta el aumento de recaudación que genera la medida por el pago de otras tasas.

Villalobos señaló sin reparos que lo que habían explicado “no tiene sentido” para luego explicar que “esos programas, que están en los presupuestos, se realizan. Eso afecta al conjunto de los presupuestos, no a la ayuda del profesorado o a los desempleados”.

“Esto es una idea de intentar buscar 120 millones en el presupuesto. Ese impuesto en el año 23 afectará al conjunto del presupuesto. Pero eso no quiere decir que se vaya a quitar ni el programa de ayuda a las pymes, ni el programa de ayuda al profesorado. Ni muchísimo menos”, ha detallado la tertuliana.

Finalmente, denunció que esta presentación de los datos tiene “un poquito de manipulación”. “Eso me parece que ha sido pues algún chaval, becario, que lo ha hecho pensando que sería muy exitoso”.

Al verse retratados, el tertuliano Javier Aroca como Lourdes Maldonado saltaron para defender al equipo de producción que había cometido los errores. “No hay manipulación, no no, no”, ha asegurado la presentadora del programa.

Por su parte, Aroca señaló que “los compañeros que han hecho este trabajo han hecho un trabajo impecable. Que cada uno lo interprete como quiera”, porque el material se ajustaba a su relato y al del Gobierno.