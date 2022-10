Cristina Pardo aprieta hasta el fondo a Ramón Espinar para que cuente lo de las drogas en parlamentos

Se venía dando una jornada relativamente tranquila en materia de actualidad política este lunes 24 de octubre de 2022 hasta que saltó el espinoso asunto de las drogas.

Isabel Díaz Ayuso anunció el lanzamiento de su campaña en contra y ahí empezó todo:

Ya saben, además, que precisamente este asunto ha sido arma arrojadiza bien frecuente en plena Asamblea de Madrid. Y es que la derecha y la izquierda de la región (y por extensión, del país), tienen conceptos muy diferentes de las drogas y las maneras de abordarlas.

Así que decidió el exsenador y exdiputado en Madrid, Ramón Espinar, ahora tertuliano en laSexta, que era buen momento para lanzar la liebre:

La acusación es tremebunda. Y los de Más Vale Tarde, le llamaron.

Allí, Espinar, tirando la piedra y escondiendo la mano, no estaba dispuesto a contar mucho más, pero Cristina Pardo sí estaba decidida a abalanzarse contra el podemita para sacarle todo. Y si no, que se hubiera callado:

Espinar: «No, hombre, no, no se consume así droga. Es la Asamblea, no es un after… Pero es evidente que allí hay gente que consume droga. Yo viví en el Senado una muerte que tiene mucho que ver con el consumo de drogas, y no me quiero centrar mucho en eso».

Pardo: «Pero Ramón, solo una cosa, es una percepción o una certeza?»