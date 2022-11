Sonsoles Ónega baja al barro contra Telecinco: les arrebata al personaje estrella del corazón

El estreno de Sonsoles Ónega en Antena 3 era uno de los más esperados de este otoño televisivo de 2022. La ex de Mediaset con Y ahora Sonsoles de Buendía Producciones que compite en en horario de 19 a 20 horas con Sálveme, otrora buque insignia de Telecinco. El primer día consiguió triunfar frente al formato de La Fábrica de la Tele pero en los siguientes días la competencia entre las dos principales cadenas privadas fue encarnizada y el triunfo de una opción u otra se decía por una décima. Por este motivo, ambas han decido echar la casa por la ventana y tirar de sus grandes apuestas para desarmar al contrario. La estrategia de Telecinco pasa por recortar las horas de Sálvame y emitir a partir de las 19.00 horas dos episodios de el exitoso culebrón Café con aroma de mujer. Es la forma de hacer frente tanto a Sonsoles y su magazine y al imbatible Pasapalabra.

‘Café con aroma de juez’

¿Cuál es la respuesta de Antena 3? Pues una estrategia digna de Mediaset en sus mejores momentos: una entrevista del mundo del corazón que genera gran expectación entre los espectadores. Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, el fallecido marqués de Griñón, se sentará a charlar con Sonsoles Ónega. Una entrevista que la cadena lleva una semana cebando con unas pequeñas declaraciones de Doña junto a su perrita Cloé.

Esther Doña es uno de los personajes estrella actuales en el mundo del corazón y no sólo por su polémico matrimonio con Carlos Falcó sino porque protagonizó el culebrón rosa del verano con el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El pasado agosto el juez y la exmarquesa consorte de Griñón anunciaban vía exclusiva en ¡Hola! su compromiso matrimonial. Sólo llevaba unas horas la revista en la calle cuando el entorno del Juez Pedraz desmintió la noticia informando de que habían roto su relación y, por lo tanto, no había compromiso. Durante días Esther Doña estuvo retirada de la circulación y una semana después la revista del saludo contaba lo sucedido: según el entorno del Juez habían roto y era Doña quien debía avisar a la revista de no seguir adelante con la publicación de la exclusiva, pero según la socialité la ruptura fue por whatsApp y no le dio importancia, pensando que se trataba de un enfado más.

Ahora, Doña se sienta en un plató para aclarar lo sucedido en las últimas semanas del verano de 2022. Desde el entorno de Santiago Pedraz llevan semanas previendo el impacto de las declaraciones de Doña y hablan de que la polémica exmodelo «traspasó líneas rojas» que hicieron que el magistrado decidiera poner fin a un romance mediático. Por su parte, Doña, según las promociones de Antena 3, parece estar más dispuesta a hablar del que fue su tercer marido, Carlos Falcó, fallecido en marzo de 2020 víctima del coronavirus, del que asegura seguir enamorada.

Las formas de sinergia de Mediaset

El día escogido para la cita en plató con Esther Doña, jueves 3 de noviembre, puede puede parecer casual pero es el mismo día de la semana en el que habitualmente Tamara Falcó participa en El Hormiguero de Pablo Motos en la misma cadena. En Mediaset son muy habituales este tipo de sinergias. Un personaje en plató por la tarde y otro directamente vinculado con el anterior en otro programa de la cadena por la noche. Además, todo ello aderezado con persecución de reporteros por los pasillos de la misma cadena. ¿Recurrirá Antena 3 a esta forma de enlazar contenido, que tan rentable le resultó en los 2000?.

No se sabe si Tamara se sentará ante Motos y mucho menos si este haciéndose eco de la actualidad la interrogará sobre las declaraciones de la viuda de su padre. Lo cierto es que la hija de Isabel Preysler nunca se ha llevado bien con Esther Doña. Todos los hijos del marqués hicieron piña durante su matrimonio porque no les gustaba esta mujer para él y, menos, después de la noche que Carlos Falcó pasó detenido al aplicarse el protocolo por la Ley de Violencia de Género. Esther Doña nunca ha querido hablar de este oscuro episodio y ni contar si fue ella quién llamó a la policía. Tampoco se llegó nunca aclarar la existencia de un vídeo, presuntamente grabado por Duarte Falcó, hijo menor de su marido, en el que se podría comprobar el difícil carácter de Doña. Una grabación de la que habló en su día el diario Informalia y del que algunos periodistas tuvimos cierto conocimiento.

Tras liquidar el usufructo que le correspondía como viuda, Esther Doña no ha vuelto a tener relación fluida con los hijos de su tercer marido. Y eso que coincidencias televisivas a habido. Televisión Española la contrató como tertuliana en sus mañanas y, a parte de demostrar su frialdad ante las cámaras, el asunto sólo sirvió para que Tamara Falcó, que en ese momento presentaba un programa de cocina también en las mañanas de la pública, decidiera decir adiós a esta cadena y aceptar el contrato de Pablo Motos en Antena 3. La misma cadena que ahora recurre a Esther Doña en su guerra por la audiencia. Show must go on.