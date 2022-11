Un tertuliano de laSexta se lanza a por Shakira por cantarle a Piqué en sus canciones: «¡Es perversa!»

Una de las relaciones más estrambóticas de los últimos tiempos sobre todo en su manera de terminar.

Shakira y Piqué, ambos famosísimos y con buena parte de su relación (dos hijos) hecha pública a través de canciones, conciertos y otros actos públicos, no iban a protagonizar mucho menos lío en su ocaso como pareja.

Todo el mundo ha sido testigo del fin de la relación y para más inri la última canción de la colombiana parece íntegramente dedicada al que fuera su pareja durante tantos años:

Pues bien, al tertuliano todólogo de La Roca y por supuesto pareja dela presentadora del programa Nuria Roca, Juan del Val, se quiso meter en el asunto y eso que es una cosa bastante evidente que no hay que meterse en jaleos de parejas y relaciones porque cada una es un mundo:

«Esto de las canciones me parece un poquito perverso. Si quieres hablar, hablas. Si no quieres hablar, no hablas. Esta manera de echarle a Piqué a todo el mundo encima, permanentemente, a través de canciones y decir ‘ay, qué mal te has portado’, es perverso».