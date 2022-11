A una abogada le basta un minuto en TV para abochornar a Irene Montero y su penosa afrenta contra los jueces

Fue el pasado sábado 19 de noviembre de 2022 en laSexta donde le llegó a Irene Montero probablemente uno de los peores hachazos hasta la fecha por su chapucera Ley del solo sí es sí.

Recuerden que la sectaria nueva norma redactada de forma pésima por la chupipandi de Montero va dejando por toda España a diferentes delincuentes sexuales con sus condenas reducidas o directamente en la calle.

La abogada penalista y colaboradora habitual de Atresmedia, Beatriz De Vicente, explicó con pelos y señales pero en un lenguaje de lo más simple e ilustrativo dónde están las lagunas de la ley, y de paso, las lagunas mentales de la propia ministra. Y le sobraron segundos de un minuto.

Los insultos de las podemitas en la última semana hacia los jueces, a los que llamaron «machistas» por aplicar la nueva ley ajustándose a derecho, en lugar de reconocer su error y tratar de enmendarlo, centraron la queja de la letrada.

De Vicente es una habitual de los espacios de sucesos y tribunales en Antena3 y laSexta, y bien reconocida como comunicadora televisiva eficaz. La abogada dejó con una cara terrible a los tertulianos más progresistas de ese programa que se han sacado de la manga en laSexta los sábados: laSexta Explica.

Vean y lo entenderán todo:

«Empezaré siguiendo a Cicerón: el juez es un esclavo de la Ley. Y por tanto no puede aplicar sino aquello que se le da. Le podemos pedir a un juez que interprete un concepto que existe, pero no uno que ya no existe. De modo que si el legislador elimina de las conductas habituales de los delitos sexuales el abuso de confianza y el engaño, ¡que no le pida al juez que interprete otra cosa! ¡Y qué va a arreglar el Supremo! Harán encaje de bolillos, pero donde ponía seis, pone cuatro, así que no le echen la culpa a los jueces, la culpa la tiene el señor legislador que nos ha dado esta herramienta. ¿Cómo lo pueden cambiar? Que vayan a otra ley orgánica…»