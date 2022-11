Andrea Levy encara a Javier Gómez por sus ataques contra Ayuso: «¡Mal periodista!”

Máxima tensión en el plató de ‘Todo es Mentira’.

Durante el programa del 21 de noviembre, Risto Mejide y Javier Gómez se aliaron para lanzar un duro ataque contra Isabel Díaz Ayuso. Una situación que no gustó a Andrea Levy, quien no dudó en salir en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid con dientes y uñas.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ usó una noticia de ‘Nius’ titulada “Por qué Ayuso niega el cambio climático, defiende el Valle de los Caídos y advierte contra una ‘república laica’” para cargar contra la ‘popular’ y plantear una aproximación a los votantes de VOX de cara a las próximas elecciones.

Sin embargo, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid dejó claro que había temas más preocupantes o polémicos como la Ley del ‘solo sí es sí’ o sobre la eliminación del delito de sedición.»Hablando de ruido y de cambiar cosas importantes sobre nuestra democracia y nuestro sistema constitucional, el Gobierno de España… Ayuso lo que está haciendo en estos momentos es trabajando».

Sin embargo, el presentador de ‘Cuatro’ dejó claro que su único interés era cargar contra Ayuso.

“No te he preguntado sobre nada de eso. No me has dicho nada del cambio climático, del Valle de los Caídos o de la república laica”, insistió Risto.

A lo que Levy matizó: «Ayuso lo que hace en ese discurso es decir, oiga, pues hay gente muy alarmista y que pone el foco en ese momento sobre que esto es un hecho de este momento, y ella viene a decir, oiga, hay ciclos….pero no niega lo evidente, como que hay cambios en nuestra naturaleza o en nuestro clima”.

Sin embargo, Javier Gómez intentó ir más allá en búsqueda de la polémica: “¿Tú lo compartes?”. Lo que hizo que la ‘popular’ tuviera que neutralizar el ataque: «Esa pregunta es maniquea».

Al verse descubierto, el colaborador de Risto la acusó de usar «trucos de político» a lo que ella le fulimó con un «trucos de mal periodista!”.

Si bien el intercambio de acusaciones y reproches avanzó durante unos segundos, Gómez aprovechó para sacarse la espina “yo no te llamé mala política, solo política…”. A partir de ese momento interrumpió Mejide para pasar a otro tema y zanjar la polémica.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EXPLICADO POR ANDREA LEVY "Ayuso lo que hace en ese discurso es decir, oiga, pues hay gente muy alarmista y que pone el foco en ese momento sobre que esto es un hecho de este momento, y ella viene a decir, oiga, hay ciclos…." Más claro, agua. pic.twitter.com/snyGUKEHRE — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 21, 2022

Otras polémicas

El 28 de julio, Susana Díaz perdió los papeles en un intento desesperado por desmarcarse del gobierno de José Antonio Griñán. Si bien le considera “un hombre honesto y que no se ha llevado un duro”, niega cualquier tipo de vinculación política con su período frente a la Junta de Andalucía. Quizá por pánico a verse salpicada en el ‘caso de los ERE’.

Todo comenzó cuando la concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid lanzó un dardo a Pedro Sánchez y su partido por intentar quitar importancia a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dos expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía por delitos de malversación y prevaricación.

“No entiendo por qué se está empeñando Pedro Sánchez y el PSOE en decir que aquí no ha pasado nada, que esto es un caso menor, que son buenas personas, que no tienen nada que ver y allanan el camino para el indulto. Esto me parece, no solo grave, sino una vergüenza hacia la ciudadanía”, indicó la ‘popular’ en el programa de Risto Mejide.

Díaz intentó contraatacar pero lavándose las manos: “Yo no tolero la corrupción jamás. La mejor manera de demostrarlo es que nunca me he sentado en ningún gobierno con nadie imputado y, cuando he tenido responsabilidad, siempre he obligado a que todos fueran ejemplares. Cuando combato a la corrupción no combato al adversario, combato a quien se sale de la ley”.

En un intento fallido por echar un salvavidas al PSOE, la senadora agregó que “no voy a entrar a hablar de lo que tenéis en casa y porque la gente ya está harta de oír eso del ‘tú más’. La corrupción me asquea siempre”.

Sin embargo, la ejemplaridad se le acabó casi de inmediato cuando acusó a Levy de que “eras la vicesecretaria general de un partido que estaba imputado”. Una afirmación que fue desmentida al instante por la ‘popular’: “perdona, pero no…”.

Además, aprovechó para meterle un ‘zasca’ a la socialista: “Fíjate lo que has aprendido de la lección del ‘tu más’”.

El ambiente siguió caldeándose cuando Levy acorraló a Díaz con solo una pregunta: “¿Te parece que los jueces del Supremo se equivocan?”. Una situación que intentó esquivar la senadora del PSOE atacando a los magistrados: “Qué jueces, los tres o los otros tres. Había seis magistrados, tres a favor y dos en contra y un tercero…”.

Sin embargo, Levy no toleró más excusas de la socialista y la frenó de golpe con un: “estás siendo condescendientes y por eso habéis perdido las elecciones en Andalucía…”.

Para darle una estocada final, la ‘popular’ dejó caer la frase que generó la polémica: “Que estabas en ese gobierno Susana…”.

De inmediato, la expresidenta andaluza se puso de los nervios y subió el tono: “Andrea eso lo retiras de inmediato o me lo vas a tener que demostrar en un juzgado”.

Si bien la socialista insistió en que ella tenía 16 años y se encontraba en el Curso de Orientación Universitaria (COU) cuando ocurría el escándalo de los ERE, Levy la volvió a poner contra las cuerdas con otra pregunta incómoda: “Tu carrera política con quién empieza…”.

Consciente de que sus primeros pasos en la política ocurrían mientras Griñán estaba en la Junta de Andalucía, Díaz intentó echar balones fuera: “Conmigo misma en mi casa en las juventudes socialistas”. Una respuesta que generó que la concejal del PP no pudiese contener un “¡Ay Susana!”.

Finalmente, la ‘popular’ desarmó a Díaz con un irónico: “Estabas en casa y de repente ya eres presidenta de Andalucía, pero a quién sustituiste tú”. A lo que tuvo que admitir la actual senadora: “Mi carrera la empecé en las juventudes socialistas y, luego, sustituí a Griñán».

Al verse retratada, Díaz intentó contraatacar. “Y tú te sentabas con Bárcenas y no por eso te digo que eres una corrupta”. Una afirmación que hizo que Levy la acallara con solo una palabra: “¡Mentirosa!”.