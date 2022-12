Brutal bronca entre Ana María Aldón y Mari Carmen Ortega en pleno directo

La relación entre Ana María Aldón y Mari Carmen Ortega está en su peor momento.

La tarde del pasado domingo 18 de diciembre de 2022 giró en torno a Ana María Aldón, quien tuvo un encontronazo con su cuñada Mari Carmen Ortega, en pleno directo de ‘Fiesta’.

La colaboradora se sinceró sobre la dura situación que vivió cuando su exmarido estuvo en la cárcel y su hijo era todavía un bebé. Este tema de conversación fue la gota que colmó el vaso, la hermana del zurdo no lo dudó dos veces y explotó.

La bronca empezó con un mensaje que recibió el periodista Saúl Ortíz por parte de la hermana del zurdo, en el que acusaba a Ana María Aldón de haber ensuciado y «manchado» el nombre de su familia. A continuación, Mari Carmen Ortega se conectó vía streaming para decir:

«Yo he respetado mucho el matrimonio de mi hermano. Ana María es la madre de mis sobrinos y jamás hablaré de ella, pero ya está bien. Nos hemos dedicado toda la vida a trabajar por nuestra familia».

Ana María Aldón dijo que hacer ese comentario era hablar por detrás, lo que hizo que su cuñada explotara:

«Jamás he hablado detrás con nadie. Estoy harta. En mi vida he vivido de esto, ni quiero vivir de la televisión. Jamás hemos hablado con nadie. He respetado el matrimonio de mi hermano con Ana María. Lo haré siempre. Ya está bien. Yo soy Ortega Cano, una familia que se ha dedicado a trabajar siempre».