Ana Rosa y Joaquín Prat ajustician a Tezanos sin ningún tipo de piedad por lo que ha hecho con el CIS

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat vapulearon ‘a cuatro manos’ al socialista José Félix Tezanos.

Durante ‘El Programa de Ana Rosa’ del 19 de enero, los presentadores mostraron su indignación por las preguntas del Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el Tribunal Constitucional.

Es importante recordar que en el enunciado número 25, el CIS de Tezanos carga contra los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, quienes participaron en la votación realizada en diciembre de 2022 y donde se rechazó que fueran apartados de las deliberaciones que hace el Tribunal Constitucional.

En concreto, la pregunta indica:

“¿Y qué opinión le merece que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal Constitucional?”

En la número 26, vuelve a hacerlo al indicar: “¿Está a favor o en contra de que los/as jueces/zas del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes?”. Dos preguntas que enfadaron tanto a Ana Rosa Quintana como a Joaquín Prat.

Prat criticó que el CIS no tocara otros temas de interés político que son sensibles para el PSOE y Sánchez: “No pregunta sobre la derogación del delito de sedición o la reducción del delito de malversación”.

A lo que Ana Rosa recordó Tezanos optó por hacer “preguntas con respuestas inducidas” y que “¡esto es manipulación!”.

Visiblemente enfadado, Prat continuó: “¿prohibir al Parlamento debatir leyes?, pero cuándo se ha prohibido al Parlamento debatir leyes. Y pregunta por dos magistrados que tienen el mandato concluido, pero no por dos que acaban de ser elegidos y que vienen directamente de Moncloa”.

“Es una manipulación burda”, insistía Ana Rosa.

Finalmente, Prat lamentó que el CIS “se haya convertido en otro de los chiringuitos que pagamos todos y que no sirve para nada”.

Duras críticas

No solo los presentadores de Telecinco han mostrado su malestar por las preguntas del CIS a favor de los intereses del PSOE.

Por ejemplo, Inés García, periodista de ‘Al Rojo Vivo’ y ‘laSexta Noticias’ publicó en sus redes sociales: “Esta pregunta. El enunciado. El CIS”.

Una crítica que fue utilizada por el diputado Pablo Cambronero para acabar de hundir al CIS de Tezanos: “Pues lo pagamos con dinero de todos. Repugnante”.

Algunos usuarios de las redes sociales incluso denuncian que los propios entrevistadores del CIS reconocieron que eran unas preguntas que manipulaban al ciudadano: “Precisamente tengo que decir que me llamaron hace tres semanas para hacerme la encuesta y cuando la entrevistadora me dijo esa pregunta le dije que inducía a la respuesta, y me dio la razón”.