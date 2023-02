‘El Chiringuito’: Cristóbal Soria se mete en un lío descomunal de porno transexual

Surrealista.

Cristóbal Soria, uno de los personajes más polémicos de la televisión (a pesar de que últimamente ha estado más «tapadito»), se confesó en ‘El Chiringuito’ sobre uno de sus momentos más embarazosos. Esta confesión vino porque Monchi, el director técnico del Sevilla FC (equipo en el que Soria se dio a conocer como delegado del club), dio like a un tuit en el que decía: «Si a Paulista le cae una sanción económica deberíamos pagarla entre todos los españoles de bien».

Este like generó mucho revuelo y, claramente, el tuit hace referencia a la patada con maldad que Gabriel Paulista, defensa del Valencia, pegó a Vinícius Jr en el partido del pasado jueves 2 de febrero en el Santiago Bernabéu.

De este like de Monchi se habló en el programa y Cristóbal Soria, para defender al director deportivo del equipo hispalense se a él mismo como ejemplo. Dejó a todo el mundo de piedra:

«Yo me levanté una mañana cuando me despertó la madre naturaleza y veo que Cristóbal Soria era trending topic. Y por la noche, de los muchos vídeos que te mandan, le había dado yo like a un vídeo de dos transexuales haciendo cosas. Yo le había dado like y yo que sé. Y esto (lo de Monchi) será una cosa parecida», confesó Soria dando a entender que le había dado sin querer.