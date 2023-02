Vicente Vallés caza a Pedro Sánchez en un renuncio grosero al enumerar todos sus logros

La pillada es monumental.

El presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, se sabe más que acorralado a cuenta de la controvertida ley del solo sí es sí.

Inicialmente, el inquilino de La Moncloa, como todos los ministros de la parte socialista del Ejecutivo y hasta el propio PSOE, brindaron con alborozo la entrada en vigor del engendro legal parido por el Ministerio de Igualdad de la podemita Irene Montero.

Pero con más de 400, ya camino de las 500, rebajas de condenas a los agresores sexuales por mor de la aplicación de esta nueva normativa, ahora a Sánchez se le hace cuesta arriba sostener la ley tal y como está en la actualidad.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo PSOE-Podemos no tiene por norma reconocer abiertamente errores.

Así que en el pleno en el Congreso de los Diputados del 8 de febrero de 2023, a las quejas de la oposición sobre la chapuza legal perpetrada por Irene Montero y respaldada colegiadamente por todo el Consejo de Ministros, Sánchez optó por ponerse una ristra de medallas hablando de todos los logros que, a su juicio, decoran su legislatura:

Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia para ayudar a esos autónomos a los cuales dice usted que no estamos protegiendo, a las pequeñas y medianas empresas. También a los trabajadores. Me hago responsable de un Gobierno feminista que defiende los derechos de las mujeres frente a los ataques de ustedes (señalando a la bancada del PP) y de la ultraderecha. Me hago responsable de un Gobierno que ha desplegado 45.000 millones de euros en políticas sociales para hacer frente a los efectos de la guerra de Putin en Ucrania.

Me hago responsable, señoría, claro que sí, de exportar soluciones como la excepción ibérica que nos ha permitido aquí en España ahorrar 4.500 millones de euros a los contribuyentes durante el alza de los precios. Me hago responsable también de haber dignificado las condiciones laborales de los trabajadores, de haber revalorizado las pensiones conforme al IPC, de haber subido el salario mínimo interprofesional. Yo doy la cara.