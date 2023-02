Risto fanfarronea de su entrevista a Bárbara Rey y Esperanza Aguirre le calla en directo: “Dejen en paz a Juan Carlos I”

Risto Mejide sigue fanfarroneando de su entrevista a Bárbara Rey.

Desde el programa ‘Todo es Mentira’ del 14 de febrero, el publicista mostró adelantos de las declaraciones de la vedette en ‘Viajando con Chester’. Unas palabras que aprovechó para intentar poner contra las cuerdas a la Monarquía.

“¿Te consta algún tipo de chantaje a los poderes del Estado para mantener el silencio de Bárbara Rey?”, preguntó el presentador de ‘Cuatro’ a Esperanza Aguirre. Una osadía que no gustó nada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien no dudó en silenciarle con un ‘zasca’.

La ‘popular’ empezó zanjando la polémica de los presuntos chantajes con un contundente: “en absoluto”. De inmediato, aprovechó para cargar contra los ataques a Casa Real, por lo que pidió “me gustaría que se dejara en paz a don Juan Carlos, que ha hecho mucho por España”.

Aguirre recordó los méritos del rey emérito por su aportación en la Transición, poniendo en valor que “pasó de una dictadura en la que tenía todos los poderes y nos los entregó a los españoles”.

A lo que agregó: “Lo que haya hecho en su vida privada… Pues el que no haya hecho nada en su vida privada…”.

No es la primera vez que la ‘popular’ alza la voz contra la pasión de Risto de enfrentarse a la Monarquía o a Isabel Díaz Ayuso

16 minutos

Al analizar el caso de los afectados por la línea 7 del Metro de Madrid durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 10 de enero, la expresidenta de la Comunidad de Madrid mostró su indignación al observar que el presentador de ‘Cuatro’ otorgaba más minutos a quienes atacaban a Isabel Díaz Ayuso. Una cuota de minutos que era mucho inferior para ella.

“Llevas 16 metiéndote con la Comunidad de Madrid y después a mí me cortas…”, empezó a quejarse para dejar de piedra a Mejide.

En su primera intervención, la ‘popular’ desveló que fue Montserrat Muñoz, exalcaldesa de San Fernando de Henares, quien presionó a Metro de Madrid para aumentar el número de estaciones situadas en el pueblo. Una decisión que contó con el apoyo de su concejal de Transporte, quien irónicamente ahora es el portavoz de la plataforma de afectados por las obras.

Aguirre recordó que la expolítica de Izquierda Unida incluso utilizó una foto de ella y el resto de su equipo en las obras del Metro para felicitar la Navidad años atrás. A pesar de que se trataba de una “exclusiva” que la expresidenta autonómica prometió al programa, Risto se la dinamitó al contactar antes de la emisión con Muñoz, quien lo negó todo por medio de un mensaje de WhatsApp.

Un hecho que volvió a enfadar a Aguirre: “Es decir, que yo les llamo antes del programa para decirles que traigo una exclusiva y ustedes me hacen eso…”.

Visiblemente molesta, aprovechó su intervención para denunciar que “se está politizando. Todo contra Ayuso, y eso no vale. Si alguien tiene la culpa es la alcaldesa de Izquierda unida y su concejal de transportes, que fueron los que presionaron para que el metro pasara por San Fernando».

Unas palabras que hicieron que el presentador de ‘Todo es Mentira’ le intentara cortar al decirle: “Esperanza llevas mucho más de seis minutos, espero que te des cuenta”. Sin embargo, Aguirre se defendió al precisarle que «llevo cuatro y medio».

Una corrección que hizo enfadar aún más a Risto, quien la atacó: «Se me han hecho eternos porque te estás repitiendo». Una vez más, Aguirre no se quedó callada, sino que le lanzó un último dardo envenenado: «Bueno, a mí se me han hecho eternos los diez anteriores».