Pablo Fernández (Podemos) insulta a Juan Roig y Risto le zarandea en directo: “¡Mentiroso!”

Pablo Fernández salió brutalmente trasquilado en televisión nacional.

Durante su participación en el programa ‘Todo es Mentira’ del 23 de febrero, el portavoz de Podemos en Castilla y León insultó al empresario Juan Roig y le acusó de aumentar el precio de los alimentos. Una excusa utilizada por el partido de extrema izquierda para no tener que reconocer la incapacidad del Gobierno para controlar la inflación.

“Cuando hablamos de que una persona como Juan Roig es un capitalista despiadado, lo decimos porque está incrementando exponencialmente los precios de los productos básicos de la cesta de la compra y porque, además, ha hundido en la miseria y hecho que cierren muchísimas empresas agroalimentarias”, indicó el político de extrema izquierda mientras que Risto Mejide negaba con la cabeza.

“Eso, además de ser falso, es intolerable”, le cortó Pilar García de la Granja, subdirectora de ‘Nius Diario’. A lo que agregó: “No se puede llamar impresentable al presidente de una multinacional que da trabajo a 200.000 personas. No se le puede acusar de cosas que no son ciertas”.

Al verse acorralado, Fernández tiró de populismo para invitar a la periodista “a que haga una ronda de visitas a las empresas alimentarias y ganaderas y vea lo que es el ‘modelo Mercadona’ y cómo muchísimas empresas han quedado hundidas en la miseria”.

Sin embargo, el portavoz de Podemos no se esperaba que fuera el propio Risto quien le zarandearía en directo y le retratase como un mentiroso.

“Yo voy a intervenir aquí porque conozco muy bien a Juan Roig y sí que me he paseado por esas empresas y por los interproveedores que tiene Mercadona, y he visto cómo le ha cambiado a mejor a muchísimas empresas con las que ha trabajado”, desmintió el presentador de ‘Cuatro’.