Tamara Gorro, madre por gestación subrogada, enloquece contra Antonio Naranjo reventando el programa de Sonsoles Ónega

En España no se habla de otra cosa: la maternidad de Ana Obregón a los 68 años mediante un vientre de alquiler. El asunto se ha convertido en tema transversal que une las tertulias políticas con las del corazón. Así, en Y ahora Sonsoles en su edición del 30 de marzo de 2023 donde la influencer Tamara Gorro, que tuvo a su hija mayor por el mismo sistema, se enfrentó con el habitual de la tertulia política, Antonio R. Naranjo.

«Se remueven muchas cosas y me he sentido muy identificada por la cantidad de golpes injustos que está recibiendo», aseguró Gorro sobre la oleada de críticas a la actriz madrileña. Esto confrontó directamente con el parecer de Naranjo. «No existe el derecho a ser padre», aseguraba el periodista de El Debate. «No nos engañemos, esto es un negocio, y quien tiene dinero puede comprar un bebé y quien no está obligada a ser incubadora. Quien hace de probeta generalmente es una mujer vulnerable», continuó el periodista.

Además, continuó su argumento alegando que «si aceptamos que se puede comprar un niño a una madre, me parece que como sociedad estamos muy confundidos». «Tenemos que aceptar el fracaso y que no todo lo que deseamos se cumpla», ha añadido.

En eso momento Tamaro Gorro, que estaba esperando para participar en la tertulia rosa del magazine, irrumpió en plató visiblemente enfadada:

«Estoy histérica, nerviosa y ofendida, porque yo no he comprado ningún bebé. Estamos consiguiendo con esto fomentar odio, porque a lo mejor mañana a mi hija le dicen que es comprada»

Gorro aseguró que ella sería «la primera en gestar bebés» si alguien lo necesita. Rojo añadió «dese el respeto» que «este trabajo se hace por gente vulnerable para gente con dinero». La periodista Luz Sánchez Mellado terció a favor de Naranjo «los padres por gestación subrogada se ofenden al escuchar vientres de alquiler, y es un eufemismo. Eso es porque se sienten culpables».

Siento mucho que Tamara Gorro se enfade en @YAhoraSonsoles, pero no voy a cambiar de opinión: no existe el derecho a ser padre y no se puede ir alquilando vientres por dinero para lograrlo. No es algo personal contra ella ni contra nadie. Es puro sentido común. pic.twitter.com/5Wxz2yUfo4 — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 30, 2023

Ya en su sección del corazón, Gorro volvió al tema: «Me pongo tanto en el lugar de las mujeres, desde mi propia experiencia, se pasa tan mal que una por gusto no recurre a eso». La mujer de Ezequiel Garay señaló que su hija «sabe todo» sobre cómo vino al mundo y «no hay siempre una compensación económica, lo que hay son los gastos que supone un embarazo», ha indicado sobre su caso. Pese a esta situación, ha asegurado que ella no contrata. «Madre no es la que pare, es la que cría. ¿Por qué a mí se me tiene que prohibir compartir mi útero?», remató.

Por parte de Naranjo siguió hablando del tema en su Twitter: «Siento mucho que Tamara Gorro se enfade en ‘Y ahora Sonsoles’, pero no voy a cambiar de opinión: no existe el derecho a ser padre y no se puede ir alquilando vientres por dinero para lograrlo. No es algo personal contra ella ni contra nadie. Es puro sentido común». La influencer no contestó al periodista, pero sí su compañero de profesión Benjamín López: «No estoy para nada de acuerdo. Por qué no se puede alquilar un vientre si la propietaria del vientre quiere y hay una regulación clara y un seguimiento incluso judicial del proceso?». «Ya sé que no estás de acuerdo, querido. No todo lo que es legal es justo. Vender órganos podría ser legal y tampoco sería presentable. Esto es para ricos que explotan a pobres o comercian con mujeres nodriza», añadió Naranjo.