Javier Nart vapulea en directo a la diputada que llenó de arena el escaño de Juanma Moreno: “Es un rebuzno político”

Javier Nart vapuleó a Maribel Mora por el circo montado en el Parlamento de Andalucía.

Durante su participación en el programa ‘Todo es Mentira’, el eurodiputado no dudó en condenar la actuación de la diputada de Adelante Andalucía, a quien dijo directamente a su cara: “Tuvo que tener la decencia de recoger la arena y no esperar a que viniera otra persona a quitarla”.

Consciente de que la actuación de Mora solo buscaba llamar la atención, Nart dejó claro que no siempre el estruendo equivale a la transmisión de un mensaje útil: “Rebuznar, suena. Pero es un rebuzno. Lo que usted hizo, fue un rebuzno político”.

La diputada de Adelante Andalucía intentó justificar sus acciones asegurando que, si no lo hubiera hecho, nadie estaría hablando de la ley de regadíos de Doñana. De ahí que cuestionó que se critiquen sus hechos pero no la normativa, pero rápidamente fue interrumpida por Risto Mejide, quien le recordó que “se puede analizar una cosa y la otra, pero no son excluyentes”.

El circo de Mora

Durante su intervención, Mora cogió un vaso lleno de arena de Doñana y lo ha arrojado sobre el escaño del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

«Así se va a quedar Doñana, como el escaño del presidente, que va a ser como un desierto», ha dicho antes de dirigirse hacia allí y de llenarlo de arena. Esta actitud ha sido afeada por la bancada popular y por el presidente de la cámara, Jesús Aguirre, que ha lamentado la «falta de educación» de la diputada.

«Se le debe caer la cara de vergüenza. ¿Usted cree que se puede traer un jarro de agua y echarlo en el escaño del presidente? Señoría, le llamo al orden. Hay que tener un poquito de por favor, un poquito de dignidad, no mofarse de la cámara, señoría, que es lo que usted ha hecho», ha criticado Aguirre.

Mora ha continuado con su intervención entre abucheos mientras la arena continuaba vertida sobre el escaño. «Es una absoluta falsedad todo lo que están contando en esta ley», ha proseguido la diputada de Adelante Andalucía, que ha vuelto a ser llamada la atención por Aguirre.

«Si usted lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono», ha dicho Aguirre, lo que Mora ha considerado una «falta de respeto». «Usted le ha faltado el respeto a la cámara», ha contestado el presidente del Parlamento.