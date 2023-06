El viral vídeo de TV3 de la “mafiosa” Yolanda Díaz que pone a rabiar a Iglesias, Montero y Echenique

Podemos se convirtió en el árbol caído del que hasta la izquierda está sacando leña.

Tras haber quedado fuera de la Comunidad de Madrid y Valencia, el partido de extrema izquierda vio cómo sus principales figuras fueron vetadas del ‘Sumar’ de Yolanda Díaz. Con un pie en la extinción política, ahora los ‘morados’ observan cómo se convierten en el hazmerreír de los medios de izquierda.

El programa de sketches Polònia de TV3 publicó una nueva parodia musical sobre el veto de Yolanda Díaz, líder de Sumar, a Irene Montero y Pablo Echenique en las listas de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 23 de julio. El videoclip ha revolucionado las redes sociales a ritmo de Mafiosa de Nathy Peluso.

Ante el auge de la derecha y la extrema derecha en España, como se comprobó a las elecciones municipales, las negociaciones entre Sumar y Podemos han acabado en un acuerdo para presentarse juntos a los comicios, aunque con el veto a ciertos dirigentes de la formación morada como Irene Montero, Pablo Echenique o la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.

El número musical retrata las discrepancias de la izquierda. Sumar y el PSOE parecen estar más cerca el uno del otro de lo que lo están Sumar y Podemos pese a que la formación morada concurrirá en las elecciones con la coalición. Según los últimos sondeos el presentarse por separado penalizaba a las izquierdas, por ello finalmente la agrupación de Yolanda Díaz y el partido de Ione Belarra han establecido un pacto para ir unidos a las elecciones.

La parodia

Según la Yolanda del programa de sátira, interpretada por Alba Florejachs, hay dos perfiles en Podemos: “Se rumorea que hay dos clases en Podemos: Quien no me da la espalda y quien sí que despediremos”, dice la letra.

«Sumar unirá a la gente pero antes hay que restar», canta la líder de la coalición política, que tiene el objetivo de «ser imprescindible para Sánchez» por lo que se ha tenido que deshacer del «lastre de Irene Montero». «Voy a se mafiosa. De la izquierda, diosa. Quiero a todo el mundo entero menos a Irene Montero», dice el estribillo de la versión de la parodia de la canción de la intérprete argentina.

Para Pablo Echenique y Pablo Iglesias también tiene palabras: «También se van a pique», les advierte la protagonista del vídeo musical. «Oye, Yolanda, esto no son formas. Que me has echado por e-mail. Y creo que ya es pasarse lo de pinchar mis ruedas también», le responde Echenique. «Vienen las elecciones. ¿Qué haré yo entonces en la campaña?», continúa el de podemos. «¡Irte de vacaciones con el coletas y su mujer», le replica la ministra de Trabajo y Economía Social.