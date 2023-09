El anuncio de Víctor Sánchez del Real que desquicia a Echenique: “¡Es un peligro para la democracia!”

Víctor Sánchez del Real solo necesitó de un anuncio para desquiciar a Pablo Echenique.

El exdiputado de VOX anunció en sus redes que se incorporará a la mesa de debate del nuevo programa ‘Mañaneros’ que emitirá RTVE. Un espacio que compartirá con Celia Villalobos (PP), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Ramón Espinar (Podemos).

A lo que añadió: “Como siempre, espero poder ser voz de todos ustedes allí donde no suele escucharse”.

Mañana, D.m., me incorporo a la mesa de debate del nuevo programa de “mañaneros” @MananerosTVE en TVE. En torno a las 13h estaré con la Sra Villalobos, López Aguilar y Ramón Espinar. Como siempre, espero poder ser voz de todos ustedes allí donde no suele escucharse. — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) September 7, 2023

Un anuncio que sentó muy mal al ‘purgado’ Echenique, quien no dudó en cargar contra RTVE. Al punto, de que considera que la cadena pública se está convirtiendo en un “peligro para la democracia”.

“La nueva temporada de RTVE es absolutamente asquerosa. Entre los Rubiales de Masterchef y la amplificación de las ideas de extrema derecha en horario infantil, la televisión pagada con el dinero de todos y de todas se está convirtiendo en un peligro para la democracia”, indicó.

La nueva temporada de RTVE es absolutamente asquerosa. Entre los Rubiales de Masterchef y la amplificación de las ideas de extrema derecha en horario infantil, la televisión pagada con el dinero de todos y de todas se está convirtiendo en un peligro para la democracia. pic.twitter.com/36xd0U7YZK — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 8, 2023

El exportavoz de Unidas Podemos también lanza un dardo contra el programa ‘MasterChef’, ya que durante la presentación de la nueva edición Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez bromearon sobre el ‘caso Rubiales’.

«Se ha hablado demasiado del beso de Anabel y poco del que me dio Tamara Falcó», expresó Jordi Cruz. Samantha, por su parte, le cuestionó si ese era «deseado» y el catalán respondió con sorna: «No me pidió permiso tampoco». A las bromas se sumó Pepe Rodríguez, que terminó de rematar la ‘faena’ en clara referencia a lo sucedido en el Mundial de fútbol femenino. «Yo vi que Anabel te agarró y no lo has denunciado», manifestó.